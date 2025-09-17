Gobierno de México buscará acelerar extradición de Hernán Bermúdez Requena

Lo importante es que declaré aquí en México: CSP

México ya explora las vías para acelerar la extradición del exsecretario de Seguridad en Tabasco y actualmente señalado como líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, quien el viernes pasado fue detenido en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, detenido y custodiado por las autoridades de Paraguay el pasado 12 de septiembre del 2025.
Yulia Bonilla

México ya explora las vías para acelerar la extradición del exsecretario de Seguridad en Tabasco y actualmente señalado como líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, quien el viernes pasado fue detenido en Paraguay.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que lo importante es que declaré aquí en México, y que se garantice la cero impunidad, sin importar que haya sido funcionario ni nombrado por un militante de Morena, en referencia al hoy coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, quien fue gobernador de dicho estado.

Y además, dijo que deberá exponerse cómo fue que Hernán Bermúdez Requena “se fue descomponiendo”.

