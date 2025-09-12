¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’?

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” e identificado como líder de ”La Barredora”, fue detenido el viernes 12 de septiembre en Paraguay. Su actividad principal era el huachicol, la extorsión y el secuestro. Conoce quién es.

Con la detención de Bermúdez Requena, las autoridades mexicanas dieron un nuevo golpe a la organización criminal con orígenes en tabasco y que surgió como una escisión de antiguos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

En La Razón de México, te presentamos el perfil de este exfuncionario que fue capturado en Paraguay, después de que se emitió una ficha roja por parte de la Interpol.

TE RECOMENDAMOS: Golpe a red de combustibles ilegales Interpol activa ficha roja contra contralmirante ligado a red de huachicol fiscal

Cae Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’. ı Foto: Especial.

Hernán Bermúdez Requena comenzó su carrera en el servicio público como director de Seguridad Pública entre los años de 1992 y 1994, cuando Adán Augusto López Hernández se desempeñaba como subsecretario del Gobierno de Tabasco.

Para 1995, fue designado como director del Centro de Readaptación Social del estado, cuando Roberto Madrazo era gobernador de Tabasco.

En junio de 2006, fue detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntamente participar en el secuestro y asesinato del empresario veracruzano, Ponciano Vázquez Lagunes.

Más de 20 años después, “El Abuelo” se acercó a Morena y fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuando Adán Augusto era el gobernador del estado.

Posteriormente, una investigación militar reveló que Bermúdez Requena era el presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, que se dedicada a actividades criminales, como la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de migrantes.

En los últimos años, “La Barredora” ha sufrido golpes a su estructura. El pasado 24 de julio, se llevó a cabo la detención en Jalisco de Ulises “N”, “El 88″, segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.

Mientras que el 6 de agosto, en Villahermosa, fue arrestado Arturo “N”, alias “El Vampiro”, identificado como tercero en la jerarquía del grupo y vinculado a extorsión y cobro de piso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.