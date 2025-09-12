Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’

Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, fue detenido en Paraguay y trasladado a México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, indicó el funcionario federal.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

Agregó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron en la captura.

Por último, Omar García Harfuch agradeció la colaboración y el apoyo del Gobierno de la República de Paraguay, donde se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional.

El detenido, se informó, cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

Orígenes de “La Barredora”

“La Barredora”, un grupo criminal con fuerte presencia en el sureste mexicano, tuvo sus orígenes en vínculos entre exfuncionarios de seguridad pública y estructuras criminales locales. Han logrado consolidarse como una de las agrupaciones más peligrosas de la región.

“La Barredora” surgió como una escisión de antiguos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien tuvo alianzas estratégicas iniciales. Tras diferencias y rupturas, el grupo adoptó una operación autónoma, fortalecida por su infiltración institucional y su capacidad logística.

Inicialmente conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, la agrupación fue liderada por Hernán Bermúdez Requena (“El Abuelo”), exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia. Junto a él, operaba Ulises Pinto Madera, exjefe de escoltas, quien fungía como segundo al mando hasta su reciente captura.

¿Quiénes son los líderes de “La Barredora”?

Hernán Bermúdez Requena ( “El Abuelo” ): Principal líder, con orden de aprehensión vigente.

Ulises Pinto Madera ( “El Pinto” ): Detenido recientemente, era jefe de operaciones.

Carlos Tomás Díaz Rodríguez ( “Licenciado Tomasín” ): Encargado de comunicación estratégica.

Leonardo Arturo Leyva Ávalos (“El Carnal”): Posible vínculo con el CJNG.