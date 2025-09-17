Grito con aroma de mujer

Nos recomiendan no pasar por alto ni un solo detalle de la ceremonia del Grito que encabezó el pasado 15 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria sorprendió a todo mundo cuando gritó “¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón”!, al grado de que hubo quienes pensaron que se había equivocado. Lo que ocurrió fue que Sheinbaum decidió mencionar a la corregidora por su nombre de soltera, como parte de una reivindicación del papel de las mujeres, no sólo en el pasado, sino en el presente. La bandera nacional fue trasladada por una escolta integrada exclusivamente por cadetes del Colegio Militar del sexo femenino. La Presidenta portaba un vestido de color morado, que simboliza la lucha por los derechos de las mujeres. Antes de salir al balcón, se detuvo frente al cuadro de Leona Vicario y, ya ante la multitud, mencionó a mujeres que nunca antes habían sido tomadas en cuenta, como a Gertrudis Bocanegra y a Manuela Molina La Capitana. Para el registro.