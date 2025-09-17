Marina destaca “golpe de timón” a corrupción

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, aseguró que la institución dio un “golpe de timón” para erradicar prácticas de corrupción y refrendó su compromiso de actuar siempre con honestidad y transparencia frente al pueblo de México, pues “la ley es para todos”.

En el marco del desfile cívico-militar del 215 aniversario de la Independencia de México, Morales Ángeles enfatizó: “Desde la Secretaría de Marina Armada de México hemos actuado con una sola brújula: la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado un solo rumbo a seguir. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento”.

El Dato: Raymundo Pedro Morales reconoció en su red X al contingente naval, “cuya vocación de servicio enaltece a nuestra Armada de México y representan con orgullo a la Marina”.

En medio de la polémica por la red criminal de huachicol fiscal que involucra a mandos navales, el almirante secretario reconoció públicamente que ha sido “duro” aceptar la existencia de esos actos “reprobables” en la institución.

“Los actos no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable, callarlo”, dijo.

Al hacer un balance del papel de la Armada en la historia nacional, el mando naval sostuvo que fue la propia institución la que se adelantó a corregir las fallas internas: “Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define; la verdad, en cambio, nos fortalece; la justicia nos determina y la adversidad nos sustenta”.

Morales Ángeles resaltó que la institución naval mantiene su compromiso con la legalidad: “Hoy la Marina de México es más fuerte, la Marina de las y los mexicanos, una Marina en la que la ley es para todos. Quien ama a México, tiene la responsabilidad de responder”.

En el primer desfile del 16 de septiembre con una mujer al frente de la Comandancia Suprema, expresó que la institución sale nuevamente a las calles para refrendar su compromiso con la nación: “Hoy, los que siempre hemos sido, salimos como cada año a las calles de México a refrendar nuestro patriotismo a las y los mexicanos, y con ello, declarar un amor que no nos cabe en el pecho”.

En su mensaje a la nación, el almirante Pedro Morales señaló: “Con la Cuarta Transformación la revolución de las conciencias ha sido el faro que guía nuestro actuar. Este segundo piso de cambios exige más fortaleza y claridad. No hay marcha atrás. De la mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y con los valores que nos definen, con honor, deber, lealtad y patriotismo”.

Unidad nacional, pilar de la soberanía: Trevilla

› Por Ulises Soriano

La unidad nacional es el eje indispensable para preservar la integridad, independencia y soberanía del país, subrayó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México.

“Sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces”, afirmó en su mensaje.

Ricardo Trevilla en la parada militar del 215 aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial

El jefe del Ejército destacó que este acto cívico no sólo recuerda la gesta heroica encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, sino que también simboliza el fortalecimiento del vínculo cotidiano entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

5 mil mujeres marcharon en la columna del 215 aniversario de la Independencia

“Con el paso marcial de los participantes se reafirma un vínculo que todos los días se robustece entre el pueblo de México y sus Fuerzas Armadas, indispensable para mantener viva nuestra principal aspiración nacional: la existencia y permanencia del Estado mexicano”, puntualizó Trevilla Trejo.

En su discurso, Trevilla explicó que la misión esencial de las Fuerzas Armadas es defender los valores de la nación y los principios que la sostienen.

“La integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, la independencia es el aliento de la patria y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo”, aseveró.

El secretario de la Defensa resaltó, además, la presencia inédita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer en encabezar el desfile de la Independencia de México como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación histórica de más de cinco mil mujeres en la columna militar, como un reflejo del compromiso de igualdad y equidad dentro de las instituciones castrenses.