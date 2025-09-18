Buque Cuauhtémoc está de pie

Algo para destacar es que el Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Armada de México, flota de nuevo en el mar, a sólo cuatro meses del accidente del pasado 17 de mayo. Ayer, el velero realizó maniobras de zarpe para efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar, es decir, verificaciones para comprobar que las condiciones de operación de los sistemas y equipos cumplan con las normas de funcionamiento antes de ser recibidos por la institución, de parte del astillero en el que se hicieron las reparaciones. Se prevé que el buque regrese al puerto de Nueva York el sábado, tentativamente al muelle 86 “Pier 86”, en Manhattan, en donde terminará su aislamiento previo al zarpe. El Embajador y Caballero de los Mares, nos dicen, no sólo es un navío, sino un símbolo de disciplina, formación y orgullo naval. De ahí la relevancia de que el buque esté listo para desplegar sus velas y llevar al mundo el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Descomposición de Hernán