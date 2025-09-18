Chocan oposición y 4T en glosa del 1.er Informe





En sesión ordinaria en modalidad semi presencial, diputados de todos los frentes en San Lázaro realizaron observaciones para la glosa del Primer Informe de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en materia de política económica y política social.

Desde tribuna, la diputada de MC Patricia Flores expresó que la situación económica ha afectado los ingresos y aspiraciones de obtener una mejor condición socioeconómica. Agregó que los pequeños y microempresarios son afectados con las medidas fiscales y económicas.

“En el Paquete Económico 2026 no se destinan recursos necesarios para atender las necesidades de la población, en su lugar, se observan los excesos en los proyectos de infraestructura del Gobierno” afirmó Flores.

El Tip: la próxima sesión parlamentaria será este jueves 18 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

El legislador José Luis Montalvo, del PT, señaló que desde la oposición se han escuchado las “recomendaciones” para destinar recursos para atender la pobreza, pero que “cuando fue Gobierno no resolvieron las carencias de la sociedad”.

Además, puntualizó que “en el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta se registran los avances en los programas sociales y de atención en beneficio de la población y de sus satisfactores como la salud, vivienda y educación, detonando el desarrollo de la justicia social”.

En tanto, la priista Ofelia Socorro Jasso expresó que el discurso oficial intenta mostrar un país en donde la pobreza disminuye, el acceso a la salud se garantiza y la marginación se reduce, “pero los datos independientes y la experiencia cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos nos obligan a ver otra realidad, pues de acuerdo con el Inegi, más de 38 millones de personas viven en situación de pobreza y, al menos siete millones de ellas, lo hacen en condiciones extremas”.

La diputada panista Julia Licet Jiménez solicitó analizar el financiamiento de los programas sociales, “porque si es a costa de disminuir el gasto en salud, educación, seguridad o seguir endeudando al país, eso es perjudicial para el país. Repartir el dinero con más deuda es lo más fácil, pero también lo más irresponsable”.