Debate sobre amparo

La iniciativa en materia de amparo que la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado abrirá el debate sobre esta figura jurídica. Hay quienes ven como un signo alentador que en la Cámara alta se haya decidido abrir un parlamento abierto para discutir la propuesta. La jefa del Ejecutivo plantea reducir los tiempos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre las demandas de amparo que lleguen a esa instancia, y acotar la presentación de nuevos recursos contra las sentencias firmes del máximo tribunal. La iniciativa también propone redefinir el interés legítimo y establecer disposiciones específicas sobre delincuencia organizada, temas sensibles, que ameritan una revisión cuidadosa y un debate serio. El optar por un parlamento abierto, en el que serán escuchadas las voces de especialistas, nos dicen, parece confirmar que los tiempos de no cambiar “ni una coma” a las iniciativas presidenciales ya quedó muy atrás.

