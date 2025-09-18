Diputados citan a comparecer al titular de Hacienda para el 24 de septiembre por Paquete Económico

En votación económica, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que se cita a comparecer ante el Pleno a Édgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, el miércoles 24 de septiembre.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política, y con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

🔴#Entérate│La #CámaraDeDiputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para citar a comparecer ante el Pleno al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora.



📅 Conoce la fecha:https://t.co/qWkKAUw5jd — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 19, 2025

Señalaron que con apego a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, el secretario compareciente rendirá la protesta de Ley correspondiente ante el Pleno.

La comparecencia se desarrollará de la siguiente manera: presentación a cargo de Édgar A. Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 20 minutos, para referirse al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026.

Intervención por parte de los grupos parlamentarios, hasta por 5 minutos, en orden ascendente: MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena, y cierre de la comparecencia, a cargo de la Presidencia de la Mesa Directiva.

El documento precisa que con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique a los funcionarios a los que haya lugar.

Puntualiza que con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como se señala en el artículo 42 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Detalla que en términos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política, al Ejecutivo Federal le corresponde hacer llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente para dar cuenta de estos.

También, que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a efecto de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En tanto, el artículo 124, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que los secretarios de Estado podrán comparecer ante el Pleno. Además, de conformidad con el artículo 125, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el formato de comparecencias será acordado por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL