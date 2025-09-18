Es una infamia: diputada Araceli Brown; responde a medida de Estados Unidos

Araceli Brown, la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal de Morena, aseguró que la medida impuesta por el Gobierno de Estados Unidos es una “infamia”.

En un comunicado, Araceli Brown aseguró que la medida impuesta por el Gobierno de Estados Unidos es falsa e incluso presumió que aún viaja a San Diego, California.

Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó como terrorista a la facción del Cártel de Sinaloa, conocida como “La Mayiza”, incluyendo a una red de individuos, entre ellas a la legisladora Brown, así como a empresas en Baja California.

Araceli Brown aseguró que su compromiso ha sido siempre con el movimiento, y que por eso está pagando las consecuencias.

“Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, lamentó la exalcaldesa en un mensaje.

Brown negó que sus cuentas hayan sido bloqueadas.

“Absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital de San Diego, California, con mi tío que sufrió un derrame cerebral”, aseveró Araceli Brown .

Araceli Brown también apeló a la confianza de quienes la conocen, dijo.

“A los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción”, consideró Araceli Brown.

Y se comprometió a estar “firme” para cualquier situación, y ante cualquier autoridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR