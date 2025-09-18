Hernán Bermúdez Requena aterriza en el Aeropuerto de Toluca; alistan traslado a ‘El Altiplano’

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, arribó al Aeropuerto de Toluca después de que fue detenidos y, posteriormente. expulsado de Paraguay.

El líder delictivo arribó al Aeropuerto mexiquense después de que el avión que lo trasladaba desde Paraguay realizó dos escalas en México: Chiapas y Tabasco. Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dichos cambios en el plan de vuelo corresponden meramente a la aeronave que los trasladaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exfuncionario de delincuencia organizada, asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado. Así, Hernán Bermúdez Requena tiene 2 órdenes de aprehensión en su contra, según informaron las autoridades.