Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, llega al AIFA; es recibido por Juan Ramón de la Fuente

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Juan Ramón de la Fuente.

El avión que traslada a Mark Carney llegó al AIFA a las 10:45 horas de este jueves, un retraso de 45 minutos a lo que se tenía programado.

Avión donde llegó el Primer Ministro de Canadá. ı Foto: Especial.

La visita del canadiense se da entre el 18 y 19, en el marco de los acercamientos que se acordaron durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a aquel país, en junio pasado, cuando acudió como invitada a la Cumbre del G7.

En una tarjeta informativa, la Oficina del Primer Ministro subrayó que el objetivo será el de profundizar la relación entre ambos países para “reforzar la prosperidad” de Norteamérica, así como la de los trabajadores y empresas de las dos naciones.

Reunión con Carney será por “nivel mayor de alianza”

El encuentro que esta tarde se concretará entre México y Canadá será en búsqueda de una alianza de mayor nivel, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre los temas a abordar dijo que se tratará de ampliar el número de visas para que más mexicanos trabajen en aquel país.

Será a las 13:00 horas de este jueves cuando se lleve a cabo la Ceremonia Oficial de Bienvenida al Primer Ministro, para luego sostener la reunión oficial con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que a pesar de que el objetivo central es fortalecer esta relación bilateral, no deja de ser importante conservar el tratado que ambos sostienen con Estados Unidos, es decir, el TMEC.

“Son varios temas que vamos a tratar en la reunión y esta asociación estratégica le llamamos, que es un nivel mayor de una alianza que se había firmado con Canadá en su momento, manteniendo el Tratado, pero fortaleciendo la relación México-Canadá”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional en su Mañanera del Pueblo.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó: “El tratado va a continuar. Obviamente, hoy tenemos aranceles en una serie de productos que ponen una consideración distinta, pero la gran mayoría de lo que se exporta no tiene aranceles, no tiene tarifas. Y los tres países estamos de acuerdo y obviamente Canadá y México estamos de acuerdo en fortalecer el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá y garantizarlo”.

Ahondó en que uno de los puntos importantes a tratar, además de las inversiones económicas, es el tratado que permite que mexicanos laboren en Canadá, lo cual se buscará ampliar.

“También otros temas, por ejemplo, tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente al campo, a través de visas especiales de trabajo que se van a conservar y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse y ellos están viendo este mecanismo”, dijo.

También abordarán la importación de mercancías de Canadá a México, también educación, energías renovables, salud, entre otros.

