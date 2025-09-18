México alista participación en la Fitur 2026 en Madrid, España.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México vivirá una edición histórica en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde será País Invitado, con un despliegue sin precedentes que mostrará al mundo su riqueza cultural, natural y turística.

“Como dice la presidenta: no llegué sola, llegamos todas y todos. Hoy llegan 32 estados; llegan artesanas y artesanos, cocineras y cocineros, guías de turismo, turoperadores, agencias de viaje y muchos más que antes no habían tenido el privilegio de dar a conocer la riqueza de cada estado”, subrayó.

Acompañada por el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que el pabellón de México marcará un hito al convertirse en el más grande de la historia de nuestro país, con una superficie de 1,780 metros cuadrados en planta baja y 158 metros cuadrados en el primer piso para oficinas, el más grande de la zona de las Américas.

Subrayó que en este espacio estarán representados los 32 estados del país, incluyendo una sección especial para las tres ciudades sede de la Copa del Mundo 2026. Además, se prevé una delegación de más de 800 personas, entre empresarios y representantes estatales, la más numerosa registrada hasta la fecha.

“Fitur 2026 tendrá la participación más grande de México en su historia; será el evento con el que iniciaremos un año histórico para el turismo nacional, en el que mostraremos al mundo la grandeza de nuestra cultura, la diversidad de nuestros destinos y la fortaleza de nuestra industria turística. Será también el punto de partida para consolidar a nuestro país como referente internacional en materia de turismo”, afirmó.

Rodríguez Zamora detalló que la meta para 2026 es superar los resultados alcanzados en la edición de 2025, que reunió a más de 250 mil visitantes, de los cuales 155 mil fueron profesionales provenientes de 156 países.

Asimismo, se anunció que como parte de la estrategia de promoción internacional, la presencia de México en Madrid trascenderá los muros de la feria. Durante esa semana; la capital española se vestirá con los colores, sonidos y sabores de México mediante activaciones en espacios emblemáticos: jornadas de lucha libre, montaje de trajineras, exhibiciones de alebrijes monumentales, desfiles de modas con textiles tradicionales, desfiles de catrinas, experiencias inmersivas del Tren Maya, conciertos con artistas de renombre, carros alegóricos, decoración mexicana y muestras gastronómicas como el “Reto del Taco”, que reunirá a chefs reconocidos de México y España.

“Las activaciones que realizaremos en Madrid llevarán un pedacito de México a España. Cada trajinera, cada alebrije, cada catrina y cada sabor serán un puente para que el público español viva nuestra alegría, nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos”, expresó.

La secretaria de Turismo agregó que a esta agenda se sumará “Ventana a México”, un espacio único en la Residencia del Embajador de México en España, donde los 32 estados tendrán la oportunidad de presentar su oferta turística, cultural y gastronómica.

“Será un espacio de promoción, donde las entidades federativas promoverán sus múltiples destinos y atractivos turísticos, y darán a conocer los productos artesanales, culturales y gastronómicos distintivos de cada región a nivel internacional”, manifestó.

Resaltó, además, que para fortalecer los lazos con la industria turística española, de octubre a enero se desarrollarán seminarios, presentaciones de destinos y webinars con las principales agencias de viaje, así como una campaña especial que llevará la imagen de México a distintas redes de agencias en todo el país.

Por su parte, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por sumarse a esta gran feria turística, que por primera vez tendrá a México como País Invitado.

“Va a ser una gran fiesta. Un despliegue de arte, cultura, gastronomía, alegría de vivir y de esa esencia tan especial que tiene este país, crisol de culturas que lo hace único en el mundo”, sostuvo.

En su oportunidad, la directora de FITUR, María Valcarce Rodríguez, reconoció el compromiso de la secretaria Josefina Rodríguez con esta feria y con el impulso al turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural.

“La designación de México como País Invitado no solo es un reconocimiento a su trayectoria turística, sino también una celebración de su capacidad de innovar, crecer, mejorar y liderar tendencias en turismo sostenible y comunitario”, enunció.

Al hacer uso de la palabra la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, declaró que “desde la Ciudad de México queremos mostrar que somos una capital viva, diversa y hospitalaria, que combina modernidad con tradición, naturaleza con cultura, y que tiene el honor de ser una de las sedes del próximo Mundial. Llegaremos con entusiasmo, con creatividad y con la certeza de que esta será una edición histórica que marcará un antes y un después para nuestro país en la feria más importante de turismo en el mundo”.

Durante la presentación se contó con la presencia de las y los presidentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga Losada; de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, Luis Antonio Zaldivar Sánchez; del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, Judith Guerra Aguijosa; de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Cuitláhuac Gutiérrez; de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Miguel Ángel Fong González; entre otros.

JVR