Sheinbaum y Mark Carney intercambian regalos en encuentro en Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, intercambiaron regalos con motivo de la visita de éste a la Ciudad de México.

Entre los obsequios hubo un balón, en referencia al Mundial de Futbol 2026.

▶ #Video | Palacio Nacional fue el escenario donde la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney (@MarkJCarney), para una jornada de trabajo intensa y productiva. El propósito de este encuentro fue afianzar la alianza… pic.twitter.com/gjJK3I6M7f — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 18, 2025

Minutos más tarde, la Presidenta de México informó en redes sobre el encuentro:

“Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos”, escribió la Presidenta de México en su cuenta de redes sociales.

Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos. pic.twitter.com/3mtBAiFHWS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 18, 2025

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional, junto a su esposo, Jesús María Tarriba, para recibir al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, quien llegó para sostener un encuentro, con el que se buscará fortalecer la alianza entre ambas naciones.

