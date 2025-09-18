Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Mark Carney, Primer Ministro de Canadá

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo recibió pasado el mediodía de este jueves a Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, en Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

Acto oficial en el pario central de Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Minutos antes, El Primer Ministro de Canadá llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Juan Ramón de la Fuente.

El avión que trasladó a Mark Carney llegó al AIFA a las 10:45 horas de este jueves, un retraso de 45 minutos a lo que se tenía programado.

La visita del canadiense se da entre el 18 y 19, en el marco de los acercamientos que se acordaron durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a aquel país, en junio pasado, cuando acudió como invitada a la Cumbre del G7.

El encuentro que esta tarde se concreta entre México y Canadá será en búsqueda de una alianza de mayor nivel, aseguró esta mañana en su Mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre los temas a abordar dijo que se tratará de ampliar el número de visas para que más mexicanos trabajen en aquel país.

