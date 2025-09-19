Armonización de Reforma Judicial busca hacer efectivo principio de justicia: Ernestina Godoy

La consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, señaló que las leyes secundarias de la Reforma Judicial ya son iniciativas de ley que están en el Senado para su dictaminación y están relacionadas con la normatividad que se publicó el 15 de septiembre de 2024.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy afirmó que la “armonización de la reforma judicial busca hacer efectivo el principio de justicia”.

Dijo que en la citada reforma se estableció en los artículos 17 y 20 para establecer resoluciones en materia tributaria en un plazo máximo de dos meses.

“Se buscó hacer efectivo el principio de una justicia pronta y expedita”, dijo la funcionaria ante la prensa reunida este viernes en Palacio Nacional.

E indicó que las leyes secundarias son: el código Nacional de Procedimientos Penales; ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la tan sonada y controversial Ley de Amparo, además, de la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Vamos a exponer la armonización de leyes secundarias en materia de la Reforma judicial que ya se encuentran como iniciativas de ley en el poder legislativo para su dictaminación, específicamente se encuentran en la cámara de senadores las adecuaciones normativas que están relacionadas con la reforma constitucional que se publicó el 15 de septiembre del año pasado de 2024”, dijo Godoy.

Aseguró que se establecen los artículos 17 y 20 y los plazos procesales para emitir resoluciones en dos materias: en materia tributaria, en dónde deberán resolver los juzgadores en un plazo máximo de seis meses; y en materia penal donde se debe resolver en 4 meses.

“Se trata de delitos que no excedan de 2 años de prisión y antes de un año si la pena excede este tiempo en esa reforma se buscó también hacer efectivo el principio de una justicia pronta y expedita. Como ustedes recordarán ya existe un primer paquete de leyes expedidas que es para armonizar la reforma judicial, eso se hizo desde diciembre y parte de este año que ya están aplicando en este segundo paquete de reformas”, comentó la Consejera.

Godoy Ramos, dijo que son las leyes procesales que buscan garantizar el acceso a la justicia, estableciendo plazos y términos claros, en todos los procesos ya que con esta armonización se fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo, con reglas muy precisas y claras.

“También se protege el orden público y el interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia y se ajustan algunos recursos fiscales, se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, las leyes que están ya en el en el Senado es el código Nacional de Procedimientos Penales en el que se incluyen plazos procesales breves”, señaló.

Falsedades del amparo; reforma no es regresiva: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, negó que la reforma al amparo “sea regresiva” y busque limitar el acceso de defensa de los mexicanos.

Es “absolutamente falso”, afirmó el funcionario, quien también estuvo en la Mañanera de la Presidenta Sheinbaum.

Dijo que se ha divulgado información “con mala fe o con ignorancia”, y explicó que el amparo se está limitando porque se modifica el interés legítimo, la iniciativa lo que hace es aclarar la figura jurídica para que sea más fácil su aplicación, no se limita, se restringe ni se dificulta el acceso al amparo.

“No hay una limitación al amparo, lo que hay es una actualización y modernización para que sea más ágil y más eficaz, y no hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos”, enfatizó, adicionando que en ningún país del mundo “hay un control constitucional en materia fiscal”.

Aseguró que desde distintos frentes se ha estado reiterando una narrativa de que esta reforma al Amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos “esto es absolutamente falso, se busca hacer un juicio de amparo, más ágil, más eficaz y tecnológico donde haya una justicia digital.”

Y afirmo que hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando “no sé si con mala fe o con ignorancia, la iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura el interés legítimo tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la suprema corte de justicia de la nación, es decir aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación, ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo.”

Indicó que la historia del Amparo ha sido siempre un ejercicio de equilibrio entre “una adecuada defensa de los derechos de las personas y la no afectación del interés público y el interés social a través de la figura de la suspensión. Y tradicionalmente las leyes de Amparo se han venido modificando cuando hay abusos en ciertos actores por parte de personas que están utilizando la figura para violar la ley.”

Acotó que, ante este escenario, y de tal suerte “no hay limitación al Amparo, hay una actualización, modernización para que sea más ágil más eficaz y no hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos como lo ha ordenado la Presidenta Sheinbaum”.

