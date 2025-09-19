Calendario Pensión Bienestar: Estas son las FECHAS de los depósitos de octubre

Entre el 1 y el 25 de septiembre, millones de derechohabientes en todo el país reciben sus apoyos económicos

La Secretaría del Bienestar informó que los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2025 para los programas sociales continúan realizándose en todo el país. Estos apoyos, destinados a sectores vulnerables, se entregan principalmente a través del Banco del Bienestar.

Los programas que reciben recursos durante este periodo son:

Pensión para Adultos Mayores: $6,200 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos

Los pagos se realizan de manera escalonada según la inicial del primer apellido del beneficiario, siguiendo este calendario:

A B, C: 1 al 5 de octubre

D, E, F: 6 al 10 de octubre

G, H, I: 11 al 15 de octubre

J, K, L: 16 al 20 de octubre

M, N, Ñ: 21 al 23 de octubre

O, P, Q, R: 24 al 26 de octubre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 27 al 31 de octubre

La Secretaría del Bienestar recordó que quienes se registraron recientemente podrían no haber recibido todavía el pago, ya que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar sigue en proceso. Por ello, se recomienda verificar el estatus de cada beneficiario para asegurar que los recursos lleguen correctamente.

Para consultar el estado de los pagos, los beneficiarios pueden ingresar a la página oficial gob.mx/bienestar o comunicarse a la Línea de Bienestar al 800-639-42-64.

Estos programas forman parte de los esfuerzos del gobierno federal por garantizar la protección social de los sectores más vulnerables, buscando reducir las brechas económicas y asegurar un ingreso que mejore la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Autoridades reiteraron su compromiso de mantener la entrega de estos apoyos de manera regular y transparente, enfatizando la importancia de mantener actualizados los datos personales y de contacto para evitar retrasos en los pagos futuros.

