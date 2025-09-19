Limita Morena liderazgo de Adán en el Senado

Morena en el Senado optó por implementar un nuevo método de toma de decisiones. Con esto, la capacidad del coordinador, Adán Augusto López, para definir acuerdos, es acotada. Fuentes al interior de la bancada calificaron esta situación como una “rebelión interna” de al menos 13 legisladores dentro del grupo parlamentario.

El nuevo método será el voto libre y secreto para definir comisiones y presidencias entre otras decisiones que atañen a la bancada, esto sustituye el régimen de acuerdos previos que el coordinador realizaba.

La senadora Guadalupe Chavira dijo que esta medida busca llevar a cabo la “democratización” de la toma de decisiones y con ello, fortalecer la unidad.

“Transitamos a una nueva forma de conducir y de hacer construcción de acuerdos, de definiciones del grupo parlamentario. Al ser un grupo tan amplio, tan grande, pues obviamente buscamos un método el cual adoptó y asumió con mucho gusto el coordinador, Adán Augusto.

“Ahora, el grupo parlamentario participa, vota, define, decide y bueno, pues vamos a generar las mejores condiciones para que nuestro grupo parlamentario siga en unidad”, dijo.

Cuestionada sobre si le fue “leída la cartilla” al coordinador, la morenista respondió que “más o menos”. Comentó que se percibió un desconocimiento respecto a la coordinación a nivel del grupo, lo que generó dudas sobre la función y la autoridad del coordinador.

Este nivel de desconocimiento dijo, reflejó la necesidad de clarificar roles y responsabilidades, para asegurar un liderazgo efectivo y una correcta articulación entre los miembros del grupo.

Chavira también explicó que esta medida no surge por algún descontento personal contra Adán Augusto, sino como resultado de la presión colectiva y de su propia insistencia en “democratizar” las decisiones internas.

Por su parte, López Hernández reconoció la implementación del nuevo método, pero negó que se trate de una “cartilla” que le haya leído la bancada. Aseguró que las decisiones se toman siguiendo los estatutos internos y resaltó que el grupo parlamentario trabaja de manera unida.

“La verdad es que el grupo parlamentario de Morena trabaja muy unido. En general, todos los grupos parlamentarios que formamos parte de este movimiento, el Verde y el PT, a lo mejor a veces hay diferencias de opiniones, pero eso es válido”, declaró.

Recordó que el artículo 17 del Estatuto del grupo parlamentario “nos indica cuáles son los métodos de tomar decisiones, nos dice cuáles deben ser en votación económica, dónde se pueden construir consensos”.

La senadora Chavira señaló Adán Augusto les indicó que su labor como coordinador sigue enfocada en avanzar con la agenda legislativa del grupo, incluyendo reformas a la Ley de Amparo.

Además, dijo que con este nuevo esquema, Morena busca consolidar una dinámica más democrática y transparente dentro de su bancada, priorizando la unidad y el trabajo legislativo por encima de los liderazgos individuales.

...Y chocan por parlamento para reforma sobre amparo

› Por Ulises Soriano y Yulia Bonilla

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, confirmó que la discusión de la reforma a la Ley de Amparo no se realizará mediante un parlamento abierto; mientras que Javier Corral, su compañero de bancada, insistió en que es necesario un ejercicio de esta índole.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la iniciativa será analizada primero en comisiones y luego llevada al pleno para su discusión y votación.

“No, no va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se vote ya las reformas a la Ley de Amparo, no podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos en este país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente condensada, adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, declaró.

El Tip: PAN y PRI rechazaron la propuesta, al considerar que es autoritaria, por lo que no participarán en un parlamento abierto.

Adelantó que la iniciativa podría ser discutida en comisiones la próxima semana y que podría aprobarse entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Sobre posibles modificaciones, señaló que primero se revisará dentro de Morena y, luego, los demás partidos podrán presentar sus propuestas.

En contraparte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, insistió, ante el calado de la reforma, que ésta “tenga el mecanismo de debate y que tenga de donde abrevarse con persona expertas en el proceso de dictaminación, y afirmó que de “ser necesario”, platicará con la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica para este tema e impulsar el parlamento abierto.

De izq. a der.: Adán Augusto López, Javier Corral e Ignacio Mier, el miércoles. Foto›Cuartoscuro

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con la reforma que propuso a la Ley de Amparo se mantendrá el resguardo al derecho de la ciudadanía frente a actos de una autoridad; sin embargo, lo que se buscará es que ya no haya abusos de amparos contra resoluciones judiciales.

“En México, incluso aunque la Corte haga una resolución, puede haber amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país (ocurre)”, dijo; y comentó que esta permisión es la que ha impactado en la impartición de justicia, al extender los plazos en los que se toman determinaciones.