Resultados del Progol Media Semana 761: checa la quiniela ganadora.

Los juegos de futbol que la Lotería Nacional puso en la quiniela Progol Media Semana 761 del martes 16 al jueves 18 de septiembre del 2025 ya arrojaron resultados y ganadores.

Si no conoces los marcadores finales de los partidos, chécalos y descubre si fuiste uno de los ganadores de los partidos de la Liga MX, de la Bundesliga y de la Liga de Campeones de la UEFA.

Resultados Progol Media Semana 761:

En La Razón de México, te presentamos los resultados de la quiniela del Progol Media Semana:

GUADALAJARA VS TIGRES: E

JUVENTUS VS DORMUND: E

TOTTENHAM VS VILLARREAL: L

AJAX VS INTER DE MILAN: V

LIVERPOOL VS ATLETICO DE MADRID: L

BRUJAS VS MONACO: L

FRANKFURT VS GALATASARAY: L

MANCHESTER CITY VS NAPOLES: L

NEWCASTLE VS BARCELONA: V

También puedes conocer los resultados en la página de la Lotería Nacional.

Conoce los resultados del Tris de hoy.

Ve los resultados del Chispazo de hoy.

¿Cómo jugar Progol Media Semana?

Progol es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que hubiera.

La boleta para jugar Progol tiene 9 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol Media Semana tiene un monto destinado al primer lugar, el cual se reparte entre las quinielas que logren el mayor número de aciertos, si no existen quinielas con 9 aciertos, entonces el premio se repartirá entre los que logren 8 aciertos y así sucesivamente.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol Media Semana en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.