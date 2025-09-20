Al menos 5 connacionales muertos en redadas en EU

La política migratoria emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las medidas que a partir de ello se han tomado, ya cobraron la vida de al menos cinco mexicanos en aquel país.

Aunque hasta ahora el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) únicamente reconoce dos muertes de migrantes mexicanos que estaban bajo su custodia, el fin de semana pasado ocurrió el quinto deceso de un connacional en medio de las capturas de indocumentados.

La quinta víctima fue Silverio Villegas, originario de Michoacán, quien fue baleado por agentes migratorios durante una persecución para detenerlo al momento en que circulaba en su vehículo, en calles de Chicago.

El Tip: Desde la llegada de Donald Trump se reportan 14 muertes de migrantes de diversos países cuando estaban bajo custodia del ICE.

El hecho generó la condena del Gobierno mexicano, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que se trató de un procedimiento violento, por el cual exigió, a través del Consulado en Chicago, que se lleve a cabo una investigación rigurosa para esclarecer la muerte del michoacano.

Hasta el momento, en los reportes del ICE sólo se admiten los fallecimientos de Jesús Molina, ocurrido el 7 de junio, y de Abelardo Avellaneda, el 5 de mayo.

Sin embargo, quedaron fuera de los registros de la autoridad la muerte de Jaime Alanís, también originario de Michoacán, quien perdió la vida cuando intentó huir durante una redada, y cayó de un techo en el que intentó refugiarse.

También se omite el caso de Lorenzo Batrez Vargas, quien perdió la vida el pasado 3 de septiembre, mientras permanecía detenido bajo custodia de agentes migratorios, y cuya causa de fallecimiento no ha sido esclarecida.