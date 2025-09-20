Claudia visita Oaxaca y Guerrero; en último, va con inversión de 10 mmdp

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, levanta la mano de la mandataria federal, ayer │ La gobernadora de Guerrero aplaude a Claudia Sheinbaum, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una “inversión histórica” de 10 mil 790 millones de pesos en Guerrero este año, como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, que incluye acciones adicionales para alcanzar la rehabilitación de la entidad, tras el paso de los huracanes Otis y John.

La mandataria encabezó ayer el evento “La Transformación Avanza” en el Polideportivo de Chilpancingo, como parte de su gira nacional por las 32 entidades federativas para presentar informes regionales de resultados.

El Dato: La Presidenta anunció la semana pasada que cerrará su gira de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 5 de octubre.

Ahí, señaló: “Estamos trabajando para el programa Acapulco se Transforma Contigo; es una obra muy importante, distintas obras, tienen que ver con agua potable, con drenaje, con desazolve, con una planta de separación de basura, con inversión para todas las plantas de tratamiento de agua, un Marinabús que inauguramos hace muy poco y distintas acciones que estamos realizando”.

Detalló que, para la rehabilitación de los daños ocasionados por los huracanes que azotaron la costa de Guerrero se realizan cinco mil 320 obras, entre las que resaltan la reconstrucción y modernización de 29 puentes afectados y 40 puentes nuevos en todo el estado.

Adicionalmente, destacó la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, la construcción de la carretera de Zihuatanejo hasta Toluca, que ayudará al desarrollo del pueblo de La Unión, y la rehabilitación de varias vías de comunicación en distintas regiones.

Además, afirmó que, tras 36 años de neoliberalismo, la transformación de México se consolida desde 2018 con un Gobierno emanado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el cual ha logrado que más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza.

La mandataria federal destacó la coordinación y el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para acercar directamente los programas sociales a los guerrerenses, beneficiando de manera directa a casi 1.5 millones de ciudadanos.

Sheinbaum Pardo anunció también tres nuevos programas que ya benefician a Guerrero: la pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de secundaria pública y la estrategia de Salud Casa por Casa.

En otro tema, Sheimbaum Pardo reiteró su compromiso con la educación en el país y recibió un pliego petitorio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), cuando se dirigía al Polideportivo.

Luego de que algunos profesores le cerraran el paso a la camioneta que trasladaba a la mandataria federal, la Presidenta de México se asomó por la ventanilla de la camioneta negra en la que se trasladaba, tomó un megáfono y solicitó a los manifestantes silencio para poder escucharlos. Más tarde en su discurso, Sheinbaum, dijo: “¡Que vivan los maestros!”

En su oportunidad, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que gracias al Gobierno de Sheinbaum “se ha materializado la visión humanista de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hoy, de la mano de nuestra gran Presidenta, consolidamos los avances y profundizamos los alcances de esta gran revolución de conciencias”.

La gobernadora destacó que más de un millón y medio de guerrerenses son beneficiarios de programas sociales, y reconoció los avances en infraestructura hospitalaria y carreteras, así como el impulso al campo y a los pueblos indígenas y afromexicanos a través de planes de justicia y desarrollo.

En Oaxaca reciben un apoyo todas las familias

› Por Claudia Arellano

En Oaxaca todas las familias reciben al menos uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, con una inversión anual de 37 mil 667 millones de pesos, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“¿Saben cuántos beneficiarios tienen los Programas de Bienestar en Oaxaca? Un millón 474 mil 296 personas. Podemos decir que prácticamente todas las familias de Oaxaca reciben al menos un apoyo, todas las familias de Oaxaca y es una inversión anual, este 2025, de 37 mil 667 millones de pesos, es una cifra histórica de apoyo directo a todas y todos los oaxaqueños”, destacó.

En el Estadio Tecnológico de la capital oaxaqueña, la mandataria, acompañada por el gobernador Salomón Jara, encabezó el acto “La Transformación Avanza en Oaxaca”, resaltó que la entidad es el corazón cultural de México y la cuna del Humanismo Mexicano, por ello, aseguró que su Gobierno siempre estará cerca de las y los oaxaqueños.

1 millón 474 mil oaxaqueños reciben un apoyo social

“El Humanismo Mexicano se sustenta en los pueblos originarios y en la fecunda historia patria de nuestro país. Estamos orgullosos del momento histórico que estamos viviendo, es un momento muy especial”, agregó.

En el evento, informó que, durante su primer año de Gobierno “se ha reducido la desigualdad en el país, tan sólo a un año somos el país menos desigual tan sólo después de Canadá”

Añadió que su administración, que ha dado continuidad a la Cuarta Transformación de la vida publica, ha logrado avances significativos, como una disminución de 25.8 por ciento en homicidios dolosos y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, siendo Oaxaca una de las entidades que han mantenido una tendencia hacia la baja en delitos de alto impacto.

Además, mencionó que se ha iniciado la construcción de 31 hospitales y comenzaron otros 20, además de equipar 256 quirófanos, con el objetivo de mejorar la atención médica en todo el país. Destacan dos nosocomios de primer nivel en la entidad, con una inversión histórica de siete mil millones de pesos para la construcción de Ciudad Salud.

A la par de los programas Salud Casa por Casa y Pensión para mujeres de 60 a 64 años, el gobierno de Oaxaca creó Farmacias Bienestar y Mujeres Primavera, que entregan medicamentos gratuitos, así como, recursos directos y sin intereses a las microempresarias.

También mencionó la puesta en marcha de obras de modernización en dos importantes vías de Oaxaca: la carretera Huajuapan–Putla, en la región Mixteca, y el tramo Pochutla–Huatulco, en la Costa, trabajos que forman parte del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, el cual busca mejorar la conectividad, detonar el desarrollo regional y responder a demandas históricas de las comunidades.

Al dar la bienvenida a la Presidenta, el gobernador Salomón Jara destacó que “hoy, gracias al Humanismo Mexicano, Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social. Nuestro pueblo ha transformando su historia y hoy usted puede ratificar que cuenta con Oaxaca para seguir consolidando la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Reforma a Ley de Amparo no es regresiva: Zaldívar

Por Claudia Arellano

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, negó que la reforma al amparo “sea regresiva” y busque limitar el acceso de defensa de los mexicanos; eso es “absolutamente falso”.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que se ha divulgado información “con mala fe o con ignorancia”, y explicó que el amparo no se está limitando, porque se modifica el interés legítimo; la iniciativa, lo que hace es aclarar la figura jurídica para que sea más fácil su aplicación, no se limita, se restringe ni se dificulta el acceso al amparo.

“No hay una limitación al amparo, lo que hay es una actualización y modernización para que sea más ágil y más eficaz, y no hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos”, enfatizó el funcionario.

Arturo Zaldívar, exministro de la SCJN, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Cuartoscuro

Y sentenció: “Hay que aclarar, porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Zaldívar Lelo de Larrea rechazó las versiones de políticos de oposición y organizaciones sociales en el sentido de que las reformas propuestas enviadas al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum impedirán que se defiendan derechos colectivos, como los de tipo ambiental.

E insistió: “La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Suprema Corte, es decir, aclarar la figura, para que sea más fácil su aplicación, ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente”.

“Ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar, sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años y por años los juicios, cuando ya la Corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos”, agregó.

AGILIZAN LA JUSTICIA. En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló el segundo paquete de armonización de leyes secundarias en materia de la Reforma al Poder Judicial, que tienen el objetivo de fortalecer el juicio de amparo para que sea más ágil y que garantice el acceso a la justicia, estableciendo plazos y términos claros.

Precisó que algunas de las leyes que serán reformas son el Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley de Amparo, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Código Fiscal de la Federación.

Godoy Ramos señaló que “la armonización de la reforma judicial busca hacer efectivo el principio de justicia”, y hacia ello están encaminadas las iniciativas de leyes secundarias en la materia, que ya están en el Senado.

En ese sentido, coincidió con el exministro Zaldívar al exponer que las reformas en materia de amparo buscan agilizar el acceso a la justicia.

“Esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos, es impunidad”, afirmó.

Respecto a las leyes secundarias relacionadas con la reforma judicial, explicó que se busca garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos, se protege el orden público y el interés social y se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia.

“También se protege el orden público y el interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia y se ajustan algunos recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el fin de este paquete de leyes secundarias es lograr que la justicia sea más rápida y evitar abusos de deudores fiscales, particularmente de quienes a través del amparo postergan el pago de impuestos.

Puntualizó que el amparo es un instrumento jurídico indispensable en México, por ello, con la reforma se propone que ningún juez otorgue un amparo a una empresa que evidentemente ha cometido un fraude al erario, el cual es un recurso del pueblo.

Cambios sustantivos

El paquete de reformas a las leyes secundarias incluye los siguientes: