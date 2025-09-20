Crónica del fin del PRI

Mucho interés ha generado el anuncio sobre la serie documental PRI: Crónica del Fin, que en breve se empezará a transmitir por la plataforma Vix, bajo la conducción de la periodista Denise Maerker. Según el teaser, la serie incluirá testimonios de personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el exdirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones. Muchos piensan que un protagonista involuntario será el actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues durante su mandato se ha presentado el peor desplome —algunos creen que definitivo— del otrora partidazo. El PRI ya sólo tiene dos gobernadores. La más reciente estocada que recibió fue la pérdida de la presidencia de la Comisión de Marina en el Senado, y antes ya había perdido la vicepresidencia de la Mesa Directiva. La renuncia a sus filas del senador Néstor Camarillo mandó a la bancada priista al lugar de la chiquillada. Pendientes de la serie.