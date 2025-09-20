DEA propuso atacar a cárteles aquí: TWP

La Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado sugerencias de funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA), que instaron a principios de año al Gobierno de Donald Trump a realizar una serie de ataques militares a cárteles de la droga en territorio de México, reveló ayer el diario The Washington Post (TWP).

Según el rotativo, que citó a fuentes familiarizadas con los hechos, las sugerencias de la DEA, que incluían tanto ataques contra líderes de cárteles como golpes militares a infraestruturas, alarmaron a varios en el Ejecutivo estadounidense.

El Tip: El presidente Trump ha externado en varias ocasiones su intención de atacar a los cárteles mexicanos para frenar el trasiego.

Según el TWP, las discusiones entre los funcionarios de la DEA, la Casa Blanca y el Pentágono tuvieron lugar en las primeras semanas del segundo mandato del presidente Trump, después de que la administración designara a varios carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con las fuentes, las propuestas eran muy conceptuales y carecían de un marco legal sólido.

“El hecho de que algo esté catalogado como organización terrorista no le da a uno la autoridad para dispararle”, dijo una de las fuentes, que catalogaron a la DEA como “receptiva” ante estas aclaraciones.

El administrador interino de la Agencia en el momento del debate, Derek Maltz, aseguró al Post estar “totalmente a favor” de atacar laboratorios de la droga y llevar a cabo atentados a jefes de las organizaciones de narcotráfico, aunque insistió en que su intención fue “siempre fue la de hacerlo en colaboración y cooperación con México”.

La DEA se negó a comentar sobre este asunto.