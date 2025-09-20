México demuestra capacidad de acción ante emergencias: Harfuch

De izq. a der.: Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, Omar García, titular de la SSPC y Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, ayer en el Comité.

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, el Gobierno de México demostró que cuenta con la capacidad de responder ante emergencias derivadas de sismos, huracanes e incendios, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de una publicación en su cuenta de X, tras el simulacro conmemorativo de los 40 años del terremoto de 1985 y ocho del de 2017, el funcionario afirmó que la práctica “se realizó con éxito en las 32 entidades federativas, en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de fortalecer la preparación del país ante sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos”.

El funcionario celebró “la participación de millones de mexicanas y mexicanos”, así como el compromiso del Gabinete de Seguridad y los gobernadores, con la organización de este ejercicio.

El Dato: Protección Civil advirtió que si los dispositivos no reciben la alerta pueden tener las notificaciones de emergencia desactivadas y pidió hablar al 079 para configurarlos.

García Harfuch agradeció a “los mandatarios estatales, a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas que, con disciplina y entrega, respaldan a la sociedad ante cualquier situación de riesgo”.

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, que se realizó momentos antes de la práctica, el funcionario destacó que, por primera vez, las comunidades más apartadas del país recibirían el alertamiento masivo a través de sus celulares, lo que permitiría “ganar segundos valiosos” durante la emergencia.

“Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), por primera vez el sistema de alertamiento masivo llega a más de 80 millones de celulares en todo el país, esto significa que, incluso en las comunidades más apartadas, podremos alertar de manera inmediata a la población y ganar segundos valiosos para cuidar a nuestras familias y comunidades”, aseveró.

770 mil 166 elementos de diversas instituciones participaron en el Simulacro Nacional

En punto de las 12:00 horas, el simulacro se llevó a cabo con base en una hipótesis de sismo magnitud 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En los estados de Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la hipótesis fue de huracán, mientras que en Durango, Guanajuato y Tamaulipas la hipótesis fue de incendio urbano y en Baja California, de tsunami.

Posteriormente, durante la continuación de la sesión del Comité Nacional de Emergencias, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, reiteró que el Gobierno de México, a través del área que encabeza, se encuentra técnica, administrativa y operativamente preparado para afrontar una emergencia mayor, con el uso de nuevas tecnologías.

“De manera coordinada, el día de hoy se llevó a cabo una prueba nacional, en la que se enviaron mensajes de texto masivos y alertas sonoras a millones de personas en todo el territorio nacional”, dijo.

El Tip: gobernadoras y Gobernadores de 17 entidades del país, asistieron de manera virtual a la reunión del Comité Nacional de Emergencias, encabezada por Omar García.

En ese sentido, Velázquez Alzúa destacó que las autoridades federales continuarán trabajando en la implementación de un sistema nacional de alertas, que permita informar a toda la población ante la inminencia de cualquier riesgo en el país.

“Se han incrementado las capacidades del Estado para atender cualquier tipo de emergencia, consolidando una fuerza de tarea compuesta por 770 mil 166 elementos de diversas instituciones, 21 mil 687 vehículos terrestres especializados, 466 aeronaves y dos mil 955 unidades médicas con 105 mil 867 camas”, expresó.

Al hacer un balance en torno al sector educativo, Laura Velázquez indicó que en el simulacro participaron nueve millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, profesores, administrativos y brigadistas.

Precisó que 29 mil 389 escuelas de educación preescolar, básica, media superior y superior se sumaron a la acción, con la participación de siete millones 595 mil 774 alumnos, un millón 309 mil 53 docentes, 319 mil 538 brigadistas y 74 mil 497 personas con discapacidad.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, reportó que en este ejercicio, el Ejército y Fuerza Aérea participó en 18 entidades con 88 mil 461 elementos, nueve mil 893 vehículos y 142 aeronaves.

En tanto, el secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales Ángeles, mencionó que, a través del Plan Marina, en las fases de auxilio y recuperación, se simuló la evacuación de 47 mil 714 elementos navales y 19 mil 190 derechohabientes en 746 inmuebles.

En Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que en esta entidad participaron 8.1 millones de personas y ocho mil 482 inmuebles, por lo que consideró exitoso el simulacro, debido a la coordinación entre las instituciones.

La mandataria capitalina presumió que 99.06 por ciento de las bocinas o altavoces colocados en todo el territorio de la metrópoli funcionó correctamente.

“A las 12 horas el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) activó la alerta sísmica y el C5 la difundió a través de sus altavoces, 13 mil 992 postes, 27 mil 887 bocinas o altavoces de las que funcionaron el 99.06 por ciento”, explicó en conferencia de prensa desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

“Podemos decir que mejoramos frente al año pasado. No retrocedimos, sino mejoramos, esa es la conclusión. Siempre hay cosas que fortalecer y lo vamos a hacer”, afirmó Clara Brugada.

Salvador Guerrero, coordinador general del C5, aseguró que el funcionamiento de 99.06 por ciento de los altavoces es el mejor resultado en los 10 años que tiene la instancia a su cargo reproduciendo la alerta sísmica, y en los 30 años que tiene la alerta de haber sido incorporada como medida preventiva.

Agregó que, de 13 mil 992 sitios donde hay bocinas del C5, 13 mil 860 reprodujeron el audio de manera exitosa, donde cada uno tiene dos bocinas, con excepción de 97, que sólo cuenta con una.

Los sitios que no sonaron fueron 132. La alcaldía en donde funcionó la mayor cantidad de altavoces instaladas fue Iztapalapa, que cuenta con dos mil 213, y fallaron 18. En Milpa Alta, hay 228 y falló una.

“En las fallas, estamos hablando de temas de conexión a la red en 51 sitios, fallas de energía eléctrica en 75 y por obras fueron cuatro”, explicó Salvador Guerrero.

El funcionario comparó las cifras con lo registrado en abril, durante el primer simulacro, donde hubo un nivel de eficiencia de 99.04 por ciento, cuando, dijo, no había lluvia.

A su vez, Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, dijo que en esta ocasión se disminuyó el tiempo de evacuación.

Explicó que el tiempo promedio de evacuación fue de 65 segundos y, como parte del protocolo del plan de emergencia sísmica, participaron más de 75 mil 250 brigadistas de protección civil, tanto públicos como privados.

“Creemos que estamos en los tiempos reales de evacuación de un sismo de este tipo, y (mejorar) dependerá muchísimo del epicentro y del tipo de sismo que sea”, enfatizó Urzúa.