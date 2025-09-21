Equinoccio de otoño: ¿Qué es y cuándo empieza en 2025?

Los equinoccios ocurren dos veces al año, y el que marcará el fin del verano y el inicio del otoño está muy cerca. Con la llegada de los equinoccios, el día y la noche duran casi el mismo tiempo.

El lunes 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio de otoño 2025, aproximadamente a las 12:19 hora del centro de México. Las variaciones en las fechas de los equinoccios durante cada año se deben a la duración de cada órbita de la tierra alrededor del sol.

Además, debido a esta órbita el inicio del otoño en el hemisferio norte abre paso al inicio de la primavera en el hemisferio sur del planeta.

Los equinoccios de otoño son el momento en el que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, lo que para algunas sociedades prehispánicas representaba equilibrio y renovación.

¿Cuál es el primer día de otoño del 2025?

Con la llegada del equinoccio, el otoño comenzará este 22 de septiembre en México y en otras partes del mundo.

Se estima que el otoño del 2025 dure 89 días y 21 horas, por lo que el comienzo del invierno será el 21 de diciembre.

Con este fenómeno algunos sitios arqueológicos de México abrirán paso a proyecciones de figuras de serpientes, lo que atrae a miles de visitantes a estas atracciones.

Algunos templos y estructuras tomaban en cuenta los fenómenos astronómicos para su construcción, por lo que durante los solsticios y los equinoccios se celebraban rituales en agradecimiento a los dioses, además de poder aprecias la proyección de sombras que provienen de edificios como en Chichén Itzá.

Celebraciones de otoño en México ı Foto: Especial

¿Qué se celebra durante el otoño en México?

Durante la temporada de otoño se llevan a cabo muchos eventos en México, desde el día de muertos hasta el día de la Virgen de Guadalupe:

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre en el país. Durante el 1ro de noviembre se recuerda a los niños, quienes son nombrados todos los santos; mientras el 2 de noviembre está dedicado a recordar a los adultos, quienes se conocen como fieles difuntos.

El Festival Internacional del Globo se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en León, Guanajuato. En este evento se reunirán más de 200 globos aerostáticos, y participarán pilotos de más de 25 países. Durante este festival podrás disfrutar de los vuelos de globos, conciertos, y gastronomía.

El 12 de diciembre se lleva a cabo la celebración de la Virgen de Guadalupe, ya que, de acuerdo con los relatos religiosos, ese mismo día, pero en 1531 fue cuando Juan Diego mostró al obispo su tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Esta época abre paso a las calles llenas de múltiples aromas como el de las flóres de cempasúchil o el café de olla; colores como el papel picado y las catrinas; y sabores como el ponche y el pan de muerto.