Llaman a repensar la enmienda judicial

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, planteó la necesidad de repensar la reciente reforma al Poder Judicial, al señalar que el proceso de elección de juzgadores mediante voto popular se realizó bajo un sistema “extremadamente complejo y en ocasiones irracional”.

Durante la inauguración del posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia de la Escuela Judicial Electoral, De la Mata afirmó que será necesario revisar los mecanismos de cara a la elección programada para 2027, en la que se designará a la otra parte de las personas juzgadoras.

El magistrado destacó que, pese a sus dificultades, la reforma y sus resultados se desarrollaron conforme a los dictados constitucionales y que las impugnaciones fueron desahogadas en su mayoría.

Agradezco a la @TEPJF_EJE la invitación para impartir la Conferencia Magistral “Reforma judicial y resistencia”.



— Felipe de la Mata Pizaña (@fdelamatap) September 22, 2025

Ante los posdoctorantes, tanto del país como del extranjero, el magistrado también subrayó que el proceso enfrentó resistencias de diversos actores institucionales y colectivos, incluidos exconsejeros electorales a quienes no agradaban las modificaciones planteadas y anunciadas incluso desde 2024, por el expresidente.

De la Mata Pizaña enlistó factores que, dijo, complicaron la ejecución de la reforma, como el financiamiento, la tómbola, las boletas, el cómputo y los plazos de impugnación, que deberán revisarse para mejorar su aplicación en los próximos comicios judiciales.

LMCT