Nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León complica avances; erradicación llevará tiempo, advierte CNA

El nuevo caso de gusano barrenador identificado en Nuevo León, cerca a la frontera con Estados Unidos, complica los avances de México para erradicar la plaga, algo que llevará tiempo, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En entrevista para Al medio día con Solorzano, noticiero de La Razón, el director del CNA, Luis Fernando Haro Encinas, recordó que en las últimas semanas el sector estaba a la espera de que Estados Unidos expusiera los resultados de la evaluación hecha a las medidas tomadas por México para, posiblemente, reabrir la frontera al ganado, pero con la detección de reciente caso en el norte del país, ahora parece complicado.

“Desafortunadamente aparece este brote, que sí viene a complicar. Lo que nosotros vemos es un tema ya casi inminente, estábamos esperando que en breve se abriera, el anuncio de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia los Estados Unidos. Creo que esto viene a complicar”, declaró.

Haro Encinas subrayó que el nuevo caso, identificado en el municipio de Sabinas Hidalgo en un animal de apenas ocho meses con una herida en la zona donde se les coloca el arete, no corresponde a una cruza ilegal de ganado, sino de las cabezas nacionales que, de acuerdo con los protocolos establecidos, cuentan con certificación y son los que se someten a mayor control.

“Aquí, desafortunadamente, este no es un ganado que cruzó ilegalmente por la frontera. Este es un ganado que salió del sur del país, que venía del sur del país, que se verificó; desafortunadamente, no se detectó que ese animal traía un problema de gusano barrenador y que, bueno, que se fue detectado…es una engorda certificada”, dijo.

Trabajador trata las heridas de una vaca por gusano barrenador en Chihuahua. ı Foto: Reuters

Pese a la complicación que representa, consideró que la detección del caso es positivo, pero también significa una desventaja al tratarse de un nuevo caso ya más hacia la frontera con Estados Unidos.

“No hay que olvidar de que esto se detectó en el 2023 en Panamá y ya lo tenemos pues a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, añadió.

Aunque se dijo confiado señaló que resolver el asunto requerirá tiempo, sobre todo porque la planta para la producción de moscas estériles con las que se planea contener la plaga no quedará lista este año.

“Eso llevará tiempo, incluso en este año no se van a tener listas todavía esas esas plantas, que una que está en Chiapas y otra que está en Texas, que se están construyendo, pero realmente el problema para la erradicación del gusano barrenador en México va a llevar tiempo y posiblemente esperemos que con la tecnología y con todo lo que hay, que el año que entra pues se pueda llegar a erradicar y si no, pues no hay que olvidar que en la última erradicación creo que llevó más de 10 años”, mencionó.

