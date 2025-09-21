Gusano barrenador llega a Nuevo León; EU advierte medidas ‘decisivas’ ante ‘ausencia de cooperación’

A más de dos meses del último cierre fronterizo al ganado mexicano, este domingo Estados Unidos ha informado sobre la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó un nuevo caso en el municipio de Sabinas Hidalgo, a menos de 112 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.

El caso fue catalogado como el de mayor amenaza hasta ahora, a casi diez meses de que la plaga de gusano barrenador llegó al país y a 74 días del tercer cierre de la frontera al comercio de bovinos, bisontes y equinos procedentes de México.

“Esta es la detección más septentrional durante este brote y la más amenazante para la industria ganadera estadounidense . Sabinas Hidalgo se encuentra cerca de la carretera principal que une Monterrey, Nuevo León, con Laredo, Texas, una de las vías comerciales con mayor tráfico del mundo”, explicó el USDA.

Por lo anterior, las autoridades estadounidenses advirtieron que tomarán medidas “decisivas”, entre las que está considerado el cese a la cooperación binacional, tras reclamar que han puesto a disposición de México los recursos para combatir este problema que causó el cierre a las importaciones de ganado.

La titular del Departamento, la secretaria Brooke Rollins, subrayó que la protección del territorio estadounidense no es objeto de negociación alguna y subrayó a los habitantes y productores de su país que ni su industria ni el suministro de carne estará sujeto a México, por lo que se pondrá en marcha un plan de protección, en el que no queda descartado frenar la colaboración.

“Proteger a Estados Unidos del gusano barrenador es innegociable y una prioridad absoluta para la administración de Trump… Esta es una prioridad de seguridad nacional. Le hemos brindado a México todas las oportunidades y recursos necesarios para contrarrestar el gusano barrenador desde que anunciamos el plan en junio de 2025. Sin embargo, los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos ni nuestro estilo de vida. Estamos ejecutando firmemente nuestro plan de cinco pasos y tomaremos medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación. Además, tomaremos medidas enérgicas contra cualquiera que dañe al ganado estadounidense”, dijo.

