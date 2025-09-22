CSP celebra pronóstico del FMI para México

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevara su pronóstico de crecimiento económico para México de 0.2 a 1 por ciento para este año y que, además, se espere una aceleración para el próximo.

Se dijo optimista del escenario económico y el trabajo que se ha hecho para llegar a estos resultados. “Se los dije. Somos optimistas, siempre hay que ser optimistas. Es más, cuando uno está gobernando tiene que ser optimista... Además, estamos trabajando para ello”, dijo.

Destacó que este crecimiento se da aun con la imposición arancelaria que emprendió Estados Unidos y externó una comparativa de cómo se condujo la política económica en otros gobiernos.

1.5 por ciento es el pronóstico de crecimiento para 2026

“Nosotros estamos trabajando en el Plan México, nos reunimos todas las semanas, haciendo la revisión de qué falta, cómo falta, cuáles son los indicadores, con la Secretaría de Hacienda, y trabajamos todos los días. Y con todo y las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, estamos saliendo adelante”, destacó.

