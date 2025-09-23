Hallan sin vida a músicos colombianos y Petro señala a “guerra contra las drogas”

Los músicos colombianos reportados como desaparecidos en México desde el fin de semana, Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, fueron localizados sin vida en el Estado de México, hecho que fue atribuido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una “política antidrogas que no es antinarcotraficante”, declaraciones tras las cuales México aseguró que se investigará hasta esclarecer el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital iniciaron labores de búsqueda en razón del reporte sobre la no localización de los colombianos desde el pasado 16 de septiembre.

Tras las primeras labores, se encontró que su último paradero fue en la entidad mexiquense, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivado de lo cual los servicios periciales encontraron coincidencia entre los desaparecidos y dos cadáveres que se localizaron el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, localizado a 30 kilómetros de la ciudad, al oriente del Edomex.

31 años tenía Byron Sánchez y 35 Jorge Luis Herrera

Derivado de las coincidencias, la Fiscalía mexiquense abrió una investigación por el delito de homicidio.

Fue hasta este 22 de septiembre que las familias de ambos jóvenes se trasladaron hasta la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla para reconocer los cuerpos.

Antes de que las autoridades capitalinas corroboraran formalmente la localización de los cuerpos, el presidente de Colombia confirmó el hallazgo y atribuyó el hasta ahora presunto crimen a una política que combate las drogas, pero no a los grupos como tal.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos… Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió en sus redes sociales.

En medio de esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó al Gabinete de Seguridad trabajar en conjunto con las autoridades del Estado de México para esclarecer la muerte de Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez.

Por medio de una breve tarjeta informativa, el Gabinete indicó que la mandataria giró la instrucción con el fin de que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), se coordinen con la FGJEM y la FGJCDMX, ciudades en donde se les vio por última vez a ambos músicos, para avanzar en las investigaciones.

“Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho”, señaló el Gabinete.

Desde el fin de semana, el mandatario colombiano emitió una solicitud en redes sociales, dirigida a su homóloga mexicana, para localizar con vida a ambos jóvenes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo ya haberse puesto en contacto con la Cancillería colombiana para, además de lamentar la muerte de ambos jóvenes, asegurar que se realizará una investigación profunda para clarificar este hecho.

“La SRE lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana. Asimismo, reitera, como se lo ha expresado a la Cancillería de Colombia, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, dijo en su cuenta oficial en redes.

Asimismo, subrayó que se mantendrá el diálogo abierto y la colaboración entre ambas instituciones nacionales.

Previamente, en su conferencia matutina, la mandataria ya había dado a conocer que la FGR participaba en la indagatoria.

“Hay una denuncia en la FGJCDMX; no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto; no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana, y se están haciendo las investigaciones ya por la FGR, la SSPC y la FGJCDMX para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso”, declaró.