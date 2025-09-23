Tirito en el INE

Vaya polémica la que se armó por la decisión del Órgano Interno de Control del INE de abrir procedimientos administrativos en contra de algunos consejeros electorales, por una decisión del Consejo General tomada el 17 de diciembre de 2021. La supuesta falta que se les atribuye es haber retrasado momentáneamente el proceso para la consulta de revocación de mandato. La primera en encender las alertas fue la consejera Dania Ravel, quien señaló que la medida inhibe la independencia en las decisiones de los integrantes del Consejo General. En su momento, el órgano colegiado acordó suspender el proceso de revocación debido a la falta de recursos económicos. Pero, más allá de lo que motivó la decisión, nos dicen, lo delicado es que una unidad de control administrativo, como lo es el OIC, pueda sancionar a los consejeros por decisiones colegiadas, que se toman mediante voto libre. El tema, nos adelantan, todavía dará mucho de que hablar. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Reforma en materia de seguridad Diputados aprueban reforma sobre ratificación de mandos de la GN