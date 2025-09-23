UNAM recibe pliegos petitorios de familias y alumnos del CCH Sur tras asesinato de alumno

Protestan estudiantes y padres de familia por el asesinato de un alumno en el CCH Sur.

Tras diversas manifestaciones organizadas por padres y madres de familia, además de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que fueron entregados dos pliegos petitorios vinculados con seguridad dentro y fuera de las instalaciones; además, la máxima casa de estudios señaló que se realizarán mesas de dialogo para atender las demandas.

La UNAM señaló que los pliegos y sus demandas “serán analizadas de manera integral y las que correspondan a la responsabilidad de la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario les serán turnadas".

“En la Universidad Nacional se tiene la convicción de que mediante el diálogo respetuoso entre la comunidad universitaria se podrán construir los espacios seguros a los que tienen derecho las y los estudiantes”, señaló en un comunicado.

Las autoridades UNAM “acordaron con las y los manifestantes establecer mesas de diálogo para analizar las opciones y temas específicos, teniendo el bienestar de las comunidades universitarias como un objetivo común”.

“En la UNAM se le cierra el camino a la violencia con un arduo trabajo en favor de la construcción de la paz”, detalló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr