Nadie defendió a Andy

Llama la atención el hecho de que ningún diputado de Morena saliera ayer a defender a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en especial a Andrés Manuel López Beltrán. En la tribuna de San Lázaro, el panista Marcelo Torres se fue con todo contra los hijos de López Obrador, durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El más atacado fue Andy quien, según el legislador blanquiazul, está mencionado “hasta en cuatro ocasiones” en la causa penal 325 de la FGR como parte de una red de huachicol. Se esperaba que el primer morenista en tomar la palabra después de Torres se lanzara con todo en defensa de Andrés Manuel junior, al menos por ser el secretario de Organización de Morena, pero eso no ocurrió. Hay quienes creen que ese desdén de los diputados de la 4T demuestra que el liderazgo moral no es necesariamente hereditario o, dicho de otra forma, no es lo mismo el padre que el hijo. Ahí el dato.