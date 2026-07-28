Si hubo delito, que UNAM acuda a la FGR, señala Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que si las presuntas trampas que generaron los resultados atípicamente altos en el examen de admisión de la UNAM tuvieron que ver con la comisión de un delito, entonces se debe acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Consultada nuevamente sobre el conflicto que enfrenta la máxima casa de estudios, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que ella no intervendrá porque es una institución autónoma que encontrará la solución por sus propios medios; sin embargo, afirmó que se mantendrá el apoyo cuando así lo requiera.

“Apoyo siempre puede haber, pero en todo caso si hay la comisión de un delito en todo caso es ante la fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas dentro de su autonomía”, dijo.

Reiteró su expectativa sobre que la Universidad pueda resolver el asunto en el corto plazo, para garantizar certeza a los jóvenes que se prepararon para presentar la prueba.

“Es un tema que tienen que resolver pues por los jóvenes, porque los jóvenes pues siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces, tienen que resolver esa parte y eso solo lo pueden resolver ellos porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno. Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieren entrar”, dijo.

En este contexto, también señaló que la UNAM decidirá si solicita el apoyo de otras áreas del gobierno o de la misma fiscalía respecto a la empresa a la que había contratado para la operación del sistema.

“Esa investigación, más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la fiscalía para realizar este tipo de investigaciones y si resulta eso si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva”, declaró.

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