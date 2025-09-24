Temblor HOY 24 de septiembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 24 de septiembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 05:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 133 km al suroeste de Huixtla, Chiapas aproximadamente a las 08:18 horas.

TE RECOMENDAMOS: Alistan reformas vs mercado negro Gobierno de CSP identifica más de 58 mil inconsistencias en títulos de agua

SISMO Magnitud 4.1 Loc 133 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 24/09/25 08:18:57 Lat 14.31 Lon -93.36 Pf 10 km pic.twitter.com/UCnfzBuZ3X — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 24, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 3.5 grados a 14 km al este de Guadalupe Victoria, Baja California a las 04:03 horas

Sismo intensidad 2.8 grados a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas a las 03:02 horas

Sismo intensidad 4.0 grados a 10 km al noreste de Tecpán, Guerrero las 02:48 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 10 km al NORESTE de TECPAN, GRO 24/09/25 02:48:29 Lat 17.27 Lon -100.55 Pf 45 km pic.twitter.com/iza4gmRbxS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 24, 2025

Sismo intensidad 2.4 grados a 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas a la 01:08 horas

Sismo intensidad 4.2 grados a 12 km al este de Ciudad Ixtepec, Oaxaca las 00:46 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 12 km al ESTE de CD IXTEPEC, OAX 24/09/25 00:46:59 Lat 16.55 Lon -94.99 Pf 88 km pic.twitter.com/KusomQyWwW — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 24, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🏠🔧 La prevención comienza en casa. Toma medidas sencillas para reducir riesgos y estar mejor preparado ante un sismo. pic.twitter.com/5i7biuxAPX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT