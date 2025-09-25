Detienen a ocho presuntos integrantes de células criminales en CDMX, Morelos y Jalisco

Con seis cateos en CDMX, Morelos y Jalisco, fuerzas de seguridad dieron un golpe a redes delictivas dedicadas a la extorsión y narcomenudeo, dejando ocho detenidos.

Ocho personas presuntamente vinculadas a actividades de extorsión, narcomenudeo y homicidio fueron detenidas durante seis cateos realizados de manera simultánea en la Ciudad de México, Morelos y Jalisco, como parte de un operativo conjunto de elementos del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con autoridades federales, en un comunicado conjunto los domicilios y locales intervenidos forman parte de redes delictivas generadoras de violencia.

En la capital del país se aseguraron dos inmuebles: uno en Tlalpan, donde fueron capturados Isaías Leonel Yáñez Cruz y Naomi Gully Rueda Huerta; y otro en Coyoacán, con la detención de Irvin Omar Portillo Palacios y María Guadalupe León Soto. En ambos sitios se incautaron armas cortas, cargadores, más de cinco kilos de cocaína, dosis empaquetadas, básculas grameras, equipo telefónico y un vehículo.

En Cuernavaca, Morelos, fue aprehendido Cecilio Nieto Cruz, a quien se le decomisó un arma de fuego, dinero en efectivo, seis celulares y varias dosis de droga.

De acuerdo con los reportes, estos tres domicilios están relacionados con Manuel Ramos Juárez, alias El Manolo, señalado como integrante de una célula criminal que opera en la Ciudad y Estado de México, además de Morelos, y que presuntamente utilizaba uno de los inmuebles para la elaboración de narcóticos.

En Guadalajara, Jalisco, autoridades intervinieron un inmueble y dos locales comerciales vinculados con extorsiones a comerciantes de una plaza. Allí fueron detenidos Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias El Nexs—identificado como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, así como Imelda Arellano Cedeño y Jenifer Ximena Carlos Arellano. En el lugar se aseguraron 23 bolsas con marihuana y sustancias sólidas con características de cristal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades. “Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia e impedir que las drogas lleguen a las calles”, señalaron en un comunicado conjunto.

