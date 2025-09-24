FGE-Guerrero captura a 2 por homicidio

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Policía Estatal, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana “N” y Ricardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Luis “N”.

La detención se llevó a cabo en la calle Copacabana, colonia La Poza, en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los imputados habrían participado en los hechos ocurridos el 19 de agosto de 2025, en la colonia La Máquina, a un costado del río La Sabana, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la jueza de control y enjuiciamiento penal del estado, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La FGE de Guerrero reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y combate a la impunidad, en favor de la seguridad y la paz social en el estado.

¿De qué se les acusa?

