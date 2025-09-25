Diputados debaten deuda, déficit y pobreza en comparecencia de Hacienda

Diputados de todos los frentes, cuestionaron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, dijeron principalmente en materia de estabilidad y crecimiento económico, deuda, políticas fiscales, combate a la pobreza, banca de desarrollo y déficit, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas aseveró que para 2026 la deuda pública del país cerrará en 20.3 billones; “es decir, en solo 7 años se duplicó”, dijo y aseguró que se trata de un tema de “deficiencia, negligencia y corrupción”.

Además, afirmó que hoy 40 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguna institución de salud y no hay medicamentos; “se le quiere subir los impuestos” y se sigue afectando los empleos y a los pequeños comerciantes.

En tanto, y también de oposición, Mario Zamora Gastélum, diputado del PRI, destacó la importancia de conocer cuánto debía cada mexicano en 2018 y cuánto estima Hacienda que va a deber al cierre de 2026, y cómo es posible en los siguientes años combatir la pobreza, darles oportunidades a las familias mexicanas y hacer que la gente viva mejor, cuando en ocho años se crece a menos del uno por ciento.

Resaltó que mientras prácticamente todos los países de América Latina crecen más que México “aquí simple y sencillamente no podemos crecer”.

Pidió detallar cuál es la idea de la Secretaría sobre la Banca de Desarrollo porque prácticamente desapareció, por qué se abandonó al campo, ya que “no se ve nada en favor de los productores en torno a financiamiento, aseguramiento, equipamiento y certeza a la comercialización”.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) señaló que hoy los excesos de los paquetes económicos remitidos por la Secretaría de Hacienda han seguido un camino de un riesgo latente en el corazón de nuestra economía mexicana. “Previsiones de crecimiento económico hechas a modo, aumento en los impuestos de una economía que apenas camina y un nivel de gasto público derrochador e insuficiente”.

Subrayó que la deuda pública de México supera, por primera vez, el techo de los 20 billones de pesos y se está llegando a cifras récord de manera acelerada. Preguntó sobre otras estrategias de la Secretaría de Hacienda para subsanar el problema del déficit, evitar la dependencia de la deuda y sanear las finanzas públicas en el mediano y largo plazo sin comprometer el crecimiento económico.

MSL