Golpes contra la extorsión

Un par de noticias positivas se dieron ayer en el complejo tema de la lucha contra la extorsión, nos hacen ver. Y es que resulta que en Guanajuato fue detenido Genaro “N”, alias El Silencio, uno de los principales generadores de violencia de esa entidad, pero también de Michoacán. La captura se llevó a cabo en el municipio de Uriangato como resultado de labores de investigación y de un operativo interinstitucional, informó ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El Silencio era uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y hay en su contra 10 carpetas de investigación. La otra buena es que ya pasó la aduana del Congreso la reforma que permitirá legislar sobre ese delito para que haya una acción institucional más frontal para abatirlo. Sólo falta que apruebe la enmienda una mayoría de congresos estatales. Ahí el dato.