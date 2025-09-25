Gritos en el Senado

Como si no fuera suficiente la crispación política que se vive en varios frentes, ayer circuló en redes sociales un video en el que se aprecia el momento en que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el coordinador de los senadores, Manuel Añorve y otros legisladores de ese partido, entran a la zona de palcos del recinto parlamentario, para evitar que personal de resguardo retirara una manta que previamente había sido colgada por los tricolores en la que se lee: “El narco-gobierno que padece México. Integrantes del Cártel de Morena”. En la lona aparecen las imágenes del expresidente AMLO, su hijo Andy, Hernán Bermúdez y Manuel Bartlett, entre otros. En las imágenes se aprecia que Añorve encara a un trabajador al que le advierte: “Por qué jaloneas… no te pases”, tras el paso de Alito. El incidente evidentemente generó tensión en la Cámara alta. En el reclamo de Alito y los priistas, nos comentan, hay antecedentes similares. Defendieron su derecho de colocar la manta, tal como lo han hecho otras bancadas en otro momento.