Huachicol en Conagua

De escándalo, nos dicen, la revelación que se hizo ayer durante la conferencia matutina, sobre un mercado negro del agua y un sinfín de irregularidades en la Conagua durante la administración de Germán Martínez Santoyo. Las autoridades han hallado hasta el momento 58 mil 939 inconsistencias en las concesiones, como falsificación o duplicidad de títulos y usos distintos a los establecidos. En 18 mil 753 casos hay coordenadas incorrectas, al grado de que un punto de aprovechamiento en Oaxaca tiene coordenadas que llevan a Tailandia. La pregunta que todo mundo se hace es: ¿en dónde estaba Martínez Santoyo, que no vio o peor aún, vio y permitió, tantas irregularidades? No estaría mal poner la lupa sobre la nueva responsabilidad que tiene el funcionario, dado su cuestionado paso por Conagua. Por lo pronto, su sucesor, Efraín Morales, anunció ayer reformas legales, pero también posibles sanciones, incluso penales, para los responsables. Pendientes.