Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos al interior del Campo militar número 1

A pocas horas de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de jóvenes encapuchados embistió con un camión la puerta número 1 del Campo Militar 1-A y posteriormente le prendió fuego utilizando petardos.

Tras un mitin que inició a las 11:51 horas, en el que padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron la apertura de los expedientes del Ejército, alrededor de las 12:50 un grupo de 20 jóvenes encapuchados comenzó a lanzar al menos diez bombas molotov hacia el interior del Campo Militar 1-A.

Mientras los asistentes abordaron los autobuses en los que habían llegado desde temprano a la zona de Avenida del Conscripto y Periférico, irrumpió este bloque de choque, que intensificó su ataque conforme pasaban los minutos.

Instantes después un camión blanco de carga que contenía abarrotes fue estrellado al menos seis veces en contra de la puerta del campo militar, dañando las rejas del acceso vehicular y peatonal.

🚨#ÚLTIMAHORA | Tras un mitin, normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión para derribar la reja del campo militar y lanzaron petardos que prendieron fuego.https://t.co/068DcXc5n6 pic.twitter.com/cMO8osDuGz — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2025

Con la voz de “¡háganse para atrás!”, uno de los encapuchados retiró a las personas que se encontraban en la zona y lanzaron al menos cuatro de éstas bombas a la cabina del camión con las puertas abiertas, las cuales al estallar provocaron el incendio del vehículo.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, dijo a La Razón que al arribar al sitio del siniestro encontraron el vehículo impactado y con la cabina incendiada, mientras que la carga —compuesta de diversos materiales, entre ellos envolturas y plásticos— también se había visto alcanzada por las llamas.

“Nos abocamos primero a descartar que no hubiera riesgo para las personas, que no hubiera alguien al interior de la cabina, y de forma simultánea atendimos la parte de la carga”, explicó.

#Foto | Los bomberos llegaron hasta esta zona a apagar el incendio de un camión de abarrotes que fue estrellado por normalistas en la puerta del campo militar 1Ahttps://t.co/068DcXc5n6

📸: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/C5CkAOdCpi — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2025

El mando detalló que, aunque entre los escombros se localizaron botellas, envolturas y cajas plásticas que comúnmente se utilizan para acelerar incendios, corresponderá a los servicios periciales determinar el origen del fuego.

“En las labores de extinción, esas cosas se confunden con el propio material del incendio; nosotros no pudimos precisar el inicio”, puntualizó.

De acuerdo con Pérez Cova, el arribo de los bomberos ocurrió entre los 11 y 12 minutos posteriores al reporte, con apoyo de las estaciones de Tacuba y Tacubaya.

En total acudieron 25 elementos, además de seis unidades —entre bombas, mini bombas, vehículos de primera respuesta y motocicletas—, pues no se sabía con certeza la magnitud del riesgo. “Siempre preferimos tener personal y material suficiente, porque las imágenes que circulan no siempre reflejan el nivel de peligro”, señaló.

▶️#VIDEO | Estudiantes normalistas de Ayotzinapa atacaron con petardos el Campo Militar A1, donde prendieron fuego. Servicios de emergencia acuden al sitio, después de un tiempo que un camión se estuvo incendiandohttps://t.co/068DcXc5n6



📹: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fg09xLXKzt — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT