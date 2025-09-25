Ricardo Salinas Pliego propone a Claudia Sheinbaum mesa de diálogo para pago de impuestos

“Le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente”, así el empresario Ricardo Salinas Pliego propuso una mesa de diálogo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para llegar a un pago justo de impuestos.

Agregó que dicha mesa de trabajo debe ser seria y transparente, con el fin de que las empresas de Grupo Salinas paguen lo justo, “ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.

“Le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, detalló el empresario.

Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado y me… pic.twitter.com/PT61bpS4ra — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 26, 2025

En una publicación en redes sociales, el dueño de Grupo Salinas reconoció que existen “profundos desacuerdos” con la mandataria, pero, afirmó, que en una democracia es “válido tener diferencias”.

“Es evidente que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias”, escribió Salinas Pliego luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionara otra vez en su conferencia matutina.

En ese sentido, dijo que lo que está en juego supera un pleito de dos personas, pues se trata de la confianza de millones de mexicanos que quieren un país donde haya futuro.

“Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro”, concluyó.

