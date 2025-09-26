Frenan posible captura del hijo del exsecretario de Finanzas del PRI por presunto huachicol fiscal

Frenan posible captura del hijo de exsecretario de Finanzas del PRI por presunto huachicol fiscal.

Un Juez federal concedió a Jorge Bechara Estefan López, hijo del exsecretario de Finanzas del PRI, Jorge Estefan Chidiac, una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión por presunto huachicol fiscal.

Además, el juzgador estableció el pago de una garantía de 30 mil pesos para mantener la protección judicial activa, ante la falta de certeza sobre el delito que motiva la orden de captura. El próximo 1 de octubre se programó la audiencia en la que se definirá si concede o no la suspensión definitiva.

Jorge Bechara Estefan López promovió, el pasado 12 de septiembre el 2025, un amparo con el fin de frenar cualquier orden de aprehensión en su contra.

Grupo Potesta, investigado por presunto huachicol fiscal

Jorge Estefan Chidiac forma parte de Grupo Potesta, una de las 210 empresas indagadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal.

“Existe la sospecha razonable de la probable comisión de conductas encaminadas a la defraudación fiscal, operaciones simuladas y operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de Grupo Potesta”, indicó la FGR en la carpeta de investigación.

Las investigaciones arrojaron que la firma solo cuenta con 8 empleados, pero reportó ingresos por más de mil 787 millones de pesos. Además, la FGR señaló a Grupo Protesta, como la empresa JWST, propietaria de las pipas confiscadas en San Francisco Ocotlán y Chipilo, utilizadas para trasladar combustible ilegal desde Tamaulipas hasta Puebla, mantienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

JVR