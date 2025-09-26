Golpe múltiple en 4 estados

Algo para destacar es la realización de seis cateos simultáneos en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Jalisco, durante los cuales fueron detenidas ocho personas vinculadas a extorsión, narcomenudeo y homicidio. Dentro de estas acciones, a cargo de instituciones del Gabinete de Seguridad, sobresalen los operativos en Tlalpan y Coyoacán, en la capital, y en Cuernavaca, Morelos, ya que los predios revisados están relacionados con Manuel Ramos Juárez, alias El Manolo, un peligroso generador de violencia con tentáculos en CDMX, Estado de México y Morelos. Y en Guadalajara, Jalisco, los agentes del orden detuvieron a Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias El Nexs —un miembro de relevancia del Cártel Jalisco Nueva Generación— y a dos mujeres, involucradas, como él, en actos de extorsión a comerciantes de una plaza comercial. El golpe múltiple, nos dicen, es un ejemplo más de la eficacia de la coordinación institucional. Qué tal.

