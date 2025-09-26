Gusano barrenador: acusa EU falta de control de México

Luego de que la plaga de gusano barrenador avanzara hacia el norte del país, Estados Unidos acusó a México de no implementar los protocolos adecuados para frenar esta propagación, lo cual es visto como un factor que podría generar tensión entre ambas naciones.

La titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, señaló que las autoridades mexicanas no se han apegado a acciones como la colocación de trampas que ayuden a contener el avance de los insectos desde el sur de nuestro país hacia la frontera norte.

El Dato: EU ha invertido 21 millones de dólares en una planta ubicada en el sur de México para producir y liberar moscas estériles que ayuden a disminuir la población de esta plaga.

“Desafortunadamente, lo que encontramos es que México no ha aplicado los controles adecuados de movimiento de ganado en las regiones infectadas y no está poniendo las trampas volantes diariamente como prometió, lo que dificulta nuestras capacidades de detección en tiempo real. Esto es inaceptable”, dijo Rollins en el Foro de Perspectivas Agrícolas en Kansas City, Missouri.

La funcionaria estadounidense recordó que la reapertura de la frontera entre ambas naciones al ganado mexicano permanecerá en el mismo estatus hasta verificar que se cumplan todos los protocolos.

El gusano barrenador aún no ha cruzado la frontera estadounidense, según las autoridades, pero representa un riesgo multimillonario para la industria cárnica estadounidense. El brote ha aumentado las tensiones entre los países antes de una revisión planificada del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y ha sacudido sus sectores ganadero y de carne de vacuno.

3 meses lleva cerrada la frontera al cruce de ganado mexicano

Apenas se enteró del nuevo caso en Nuevo León el pasado 21 de septiembre, en cuestión de horas, el USDA había enviado personal a la región, señaló la secretaria de Agricultura estadounidense.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que liberó 800 mil moscas estériles de gusano barrenador del ganado en la localidad de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, como parte de la estrategia preventiva para evitar la propagación de esta infestación.

De acuerdo con información compartida por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, los técnicos de Senasica colocaron nueve cámaras de dispersión terrestre de moscas estériles en puntos estratégicos alrededor del corral de engorda donde se detectó el gusano barrenador del ganado recientemente en la localidad ubicada al norte del estado de Nuevo León.

Además, anunciaron que la liberación de moscas estériles de gusano barrenador vía terrestre se realizará dos veces por semana durante los próximos dos meses, hasta estar seguros de que la mosca silvestre no está presente en la entidad.

Tras darse el último caso en el estado de Nuevo León, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró esta semana el llamado hecho semanas atrás para pedir a Estados Unidos que tome decisiones con evidencias y las transparente.

“Lo importante aquí es que (hay) un acuerdo con el gobierno de los Estados, que no fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino que fuera con base en una serie de indicadores técnicos y eso lo aceptaron y es lo que está por definirse en unos días”, declaró.

Fue el 9 de julio cuando el país vecino del norte cerró por tercera ocasión las puertas al ganado, luego de que en dicha fecha se identificó un caso en el estado de Veracruz, lo cual ocurrió apenas tres días después de que decidió reanudar el intercambio comercial con México.

Desde entonces, el USDA remarcó la exigencia de que se muestren avances para la contención de la infestación que llegó a México desde noviembre del año pasado. Refirió que hasta no ver tales esfuerzos, la frontera permanecerá cerrada.

“Estados Unidos ha prometido estar alerta y, tras detectar este nuevo caso de gusano barrenador, estamos pausando la reapertura prevista de los puertos para continuar con la cuarentena y combatir esta plaga mortal en México. Necesitamos ver más avances en la lucha contra el gusano barrenador en Veracruz y otros estados mexicanos cercanos para reabrir los puertos ganaderos a lo largo de la frontera sur”, señaló entonces.





Caso fue detectado en colaboración

Por Reuters

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dijo a Reuters que el caso confirmado de un animal infestado con el parásito del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el estado de Nuevo León fue posible gracias a los protocolos que estableció con Estados Unidos.

Un sistema de trampas para detectar moscas del gusano barrenador en México se revisa cada tres o cuatro días, una frecuencia determinada con el departamento de salud animal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dijo.

Los comentarios de Senasica se produjeron después de las críticas de la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, quien dijo que México no había promulgado protocolos adecuados para frenar la propagación del parásito.