‘Perdimos dos vidas’, lamenta rector de la UNAM; se compromete a reforzar seguridad

El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que el reciente ataque de un joven a un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur representó una pérdida de “dos vidas”, no solo una, y aseguró que la institución se compromete a reforzar la seguridad para el alumnado.

Durante la inauguración del Primer Modelo Universitario de la UNAM, desde el auditorio Auditorio Aurora Jiménez de Palacios de la Cámara de Diputados, Lomelí Vanegas aseguró que, con el ataque del lunes, se perdió la vida del estudiante atacado, pero también la de quien perpetró la agresión, quien actualmente es procesado por autoridades capitalinas.

Por lo anterior, el rector reconoció la necesidad de estar cerca de los estudiantes para evitar que emociones como la soledad o la frustración los lleven a “equivocar el rumbo”.

Perdimos dos vidas, no solo la de la víctima, sino la del agresor. Por eso, la Universidad redoblará sus esfuerzos, no solo para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de estudio de sus estudiantes, sino también para encontrar salidas, para encontrar la forma de atender sus necesidades, para evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



Posteriormente, en su turno, el diputado Ricardo Monreal suscribió a las declaraciones del rector de la UNAM, y reconoció la importancia de mantenerse cerca de los jóvenes.

“Yo particularmente siempre me introduzco mucho con los jóvenes, siempre, siempre, porque son nuestra cantera, son nuestro futuro; no solo futuro, son nuestro presente. Y hay que atender sus reclamos, sus exigencias y hay que escucharlos”, dijo Monreal Ávila.

“Sin justificar ningún delito, todos debemos atender a los jóvenes”, dijo el legislador de Morena.

El pasado lunes 22 de septiembre, un joven estudiante del CCH Sur atacó a otro compañero y a la pareja sentimental de este último, de forma que la víctima perdió la vida, mientras que la joven que también fue blanco del ataque logró escapar ilesa.

Sin embargo, un trabajador del plantel, de 65 años, intentó contener el ataque, lo que resultó en que también le fueran provocadas heridas.

