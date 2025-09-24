Tras ataque en CCH Sur anuncia la UNAM revisión de seguridad

La comunidad estudiantil y madres y padres del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur protestaron para exigir mayor seguridad, atención a la salud mental de los jóvenes y justicia para Jesús “N”, quien fue asesinado por su compañero, Lex Ashton “N” dentro de las instalaciones.

Las y los estudiantes universitarios y sus familiares marcharon de dicho plantel a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para urgir un diálogo directo con el rector, Leonardo Lomelí Vanegas. El objetivo fue el cumplimiento de medidas de seguridad prometidas.

EL Dato: Alex Ashton “N” presumió en Facebook las armas con las que cometería sus agresiones horas después, entre éstas una hoz kama, de origen japonés, y navajas.

“Se vienen arrastrando injusticias de abusos y acoso sexual desde hace años en el CCH Sur. En 2022 hubo una violación en un baño del edificio P y donde pasaron los hechos no dejaron que entrara peritaje hasta que lo limpiaran con cloro”, dijo la vocera del movimiento estudiantil, Mila, a La Razón.

TE RECOMENDAMOS: El trabajo también se hará en el municipio Tras constantes cierres de la Línea A del Metro estas son las medidas que tomarán las autoridades

De acuerdo con los jóvenes y padres y madres de familia, entre las demandas incumplidas por las autoridades universitarias están la colocación de botones de pánico y detectores de metales en los planteles. También indicaron que no hay atención a la salud mental.

“A mí ya me tocó ver a mi hija sufrir una agresión y ahora otra madre llora por su hijo. Exigimos que la seguridad se cumpla y que se garantice el acceso a la salud mental.

41.7 por ciento de los estudiantes universitarios padece depresión, según el IAPA

153 escuelas en la ciudad son atendidas mediante Vida Plena, Corazón Contento

“Hay muy pocos terapeutas dentro del plantel. Es imperativo también poner atención en la salud mental de nuestros jóvenes”, sostuvo Adriana Ochoa.

El pasado 9 de septiembre, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, dijo en conferencia que, de acuerdo con datos del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, 42.4 por ciento de los universitarios en la ciudad presenta ansiedad; 41.7, depresión y 23.8, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Mila, estudiante organizada del CCH Sur, coincidió que la atención a la salud mental de los estudiantes es una deficiencia del plantel.

“La salud mental es ineficiente. Hay uno que otro maestro que realmente sí ayuda a la comunidad, pero la mayoría de las autoridades no está preparada para atendernos a todos”, dijo en entrevista.

Durante la manifestación, la comunidad universitaria además bloqueó ambos carriles de Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, y protestaron enfrente de la Dirección General de CCH.

En respuesta el coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría de Prevención y Seguridad Universitaria de la UNAM, Jorge Ibarra Cárdenas, acordó con los estudiantes y padres de familia tener un diálogo con el rector, Leonardo Lomelí, este martes.

Jóvenes colocan flores y velas en la vía pública, durante la protesta, ayer. Fotos›David Patricio›La Razón

Por su parte, el rector publicó un mensaje al interior del CCH Sur en el que lamentó los hechos y se solidarizó con la familia de Jesús “N”.

“La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. [...] He instruido a que sesione de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel”, explicó el académico.

El caso violento de Jesús “N” no ha sido el primero, pues en abril de 2019, Aideé Mendoza, de 19 años, fue asesinada por una bala en un salón de clases en el CCH Oriente y en 2017 la estudiante de Lenguas Inglesas, Lesvy Osorio, fue víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria.

OFRECEN AYUDA. Además de lamentar la muerte de Jesús “N” y la lesión de un trabajador a manos de Lex Ashton “N”, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que planteó a la máxima casa de estudios llevar el programa Vida Plena, Corazón Contento a los CCH para atender la salud mental.

En conferencia, la mandataria local mencionó que, actualmente, el programa cuenta con el apoyo de 200 profesionales de la salud, quienes atienden a estudiantes de secundarias y prepas de la capital. Ahora planean llegar a la comunidad universitaria.

“Queremos que las escuelas en la Ciudad de México sean lugares de paz, de libertad, de convivencia. No queremos violencia en las escuelas. Para nosotros, es de vital importancia que en las escuelas, el tema de salud emocional sea prioritario. Combate los suicidios, combate situaciones de depresión y se da una alternativa directa a nuestros jóvenes.

“Por eso estamos apoyando y vamos a ofrecer servicios, y acercar los servicios a las escuelas de la UNAM”, dijo.

Al respecto, Gasman Zylbermann mencionó que ya hay pláticas con la UNAM para entrar a los CCH y con ello atender la salud mental de los jóvenes mediante visitas semanales, sesiones virtuales y grupales, entre otras acciones.

La fiscala, Bertha María Alcalde Luján, reiteró que la investigación iniciada es por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas; además, se integra la indagatoria para tener la orden de aprehensión en contra de Lex Ashton “N”, quien está hospitalizado.

Alertan riesgo de que escuelas repitan violencia como en EU

› Por Ulises Soriano

Los recientes episodios violentos en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluido el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, y las amenazas con artefactos explosivos reportadas en distintos planteles y la agresión de alumnos a profesores, abrieron el debate sobre si México se encuentra cerca de experimentar escenarios similares a los que han marcado a escuelas en Estados Unidos.

Al respecto, el especialista en seguridad y defensa Abraham Serrano consideró que la respuesta no es simple, pero advierte que el país vive un proceso de vulnerabilidad creciente.

“En EU, con instituciones más sólidas, policías mejor equipadas y tecnología avanzada, ocurren constantemente atentados en escuelas. ¿Cómo nos va a ir a nosotros si no contamos con instituciones que vayan a la misma velocidad con la que se transforma nuestra sociedad?”, señaló.

El Dato: Las facultades de Economía y Derecho de la UNAM suspendieron actividades tras una amenaza de presunta bomba el 18 de septiembre.

Explicó que la violencia en México no puede analizarse como hechos aislados, sino en un proceso amplio en el que los criminales adoptan “prácticas terroristas” como divulgación de mensajes violentos, uso del miedo como estrategia y adoctrinamiento de jóvenes vulnerables. “El narcotráfico hace lo mismo que los terroristas: suben videos de ejecuciones para generar terror y transmitir ideología”, dijo.

En su lectura, universidades y preparatorias se vuelven espacios estratégicos de riesgo, pues dijo, “son sitios donde los jóvenes buscan identidad, pertenencia e incluso, son expuestos a drogas sintéticas que, combinadas con la ideología, pueden detonar comportamientos agresivos”.

Existe un contraste claro con el país vecino, dijo: “En EU las instituciones tienen mayor capacidad operativa, aun así, padecen tiroteos en escuelas. En México, valores familiares y religiosos han frenado que esa violencia se repita”.

La comunidad universitaria colocó ayer un altar de flores y listones en el CCH Sur en memoria del estudiante Jesús Israel. Foto›Cuartoscuro

Insistió en que “todavía tenemos una sociedad sólida. La familia, la religión, el matrimonio eran frenos éticos que contenían la violencia. Pero hoy transitamos hacia una sociedad líquida, sin esos anclajes, y eso nos hace más vulnerables”, dijo.

Advirtió que, si las instituciones mexicanas no se fortalecen, y si no se reconstruyen los valores éticos y sociales desde la educación, el país podría reproducir los escenarios de violencia escolar de EU.

“Ya no es el caso de un accidente con un arma en casa. Si se combinan drogas, ideología y la falta de instituciones sólidas, veremos más actos violentos en universidades y colegios, tanto en las grandes ciudades, como en zonas rurales”, sostiene.

La UNAM cuenta con protocolos para casos de agresiones dentro y fuera de sus instalaciones, entre ellos, rondines, cierres de accesos, urgencias médicas y denuncias ante autoridades ministeriales.

Karen Cuevas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, cuestionó que los procedimientos se queden en el papel: “De nada sirve tener un protocolo si no se cumple. La universidad debe hacer un examen de conciencia y hacer lo necesario para evitar que lo ocurrido en el CCH Sur se repita”.

CSP lamenta hechos en CCH-Sur; ofrece ayuda

Por Yulia Bonilla

El asesinato de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a ponerse en contacto con la familia.

Antier, al interior del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el estudiante identificado como Lex Ashton “N” asesinó con un arma de corte a Jesús Israel “N”, de 16 años y también alumno del plantel. Un trabajador administrativo identificado como Armando “N”, que intentó detener la agresión, también fue lesionado por Lex Ashton quien, al intentar huir, se lanzó de un edificio ocasionándose fracturas en ambas piernas.

El suceso fue calificado como doloroso por parte de la mandataria, quien resaltó que es egresada de la UNAM.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, este martes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Ante tal suceso, instruyó a la Secretaria de Gobernación (Segob) a acercarse a la familia del estudiante fallecido, pues comentó que la Federación estará atenta al caso y se colaborará con la institución educativa en lo que ésta determine, pues se trata de un órgano autónomo.

“Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente, estamos pendientes de la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí a la Segob que se acercara a la familia. Y cooperar con la UNAM en lo que determine que podamos ayudar”, declaró en su conferencia.

Sobre ello, comentó que el caso no debe generalizar la violencia en las escuelas.

Sin embargo, subrayó como importante la labor de la Subsecretaría de Educación Media Superior en cuanto a un programa que se realiza de manera paralela a la estrategia de seguridad, para intervenir desde las escuelas con los alumnos y así fomentar el diálogo y actividades de paz.

Respecto a los señalamientos de algunos alumnos que no es un hecho aislado, pues ya habían reportado ante la dirección del plantel que personas han ingresado a la escuela, incluso, con armas de fuego, la Presidenta comentó que las decisiones al respecto deberán correr a cargo de la UNAM.