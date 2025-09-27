Amnistía denuncia que van 11 años de impunidad

La organización civil Amnistía Internacional señaló que dos administraciones han pasado “sin mostrar voluntad de esclarecer el paradero de los estudiantes normalistas” desaparecidos en Ayotzinapa, y que, a 11 años de estos hechos, “la impunidad es cómplice de graves afectaciones en la salud de las familias de desaparecidos”.

En un comunicado señaló que el Estado mexicano tiene el deber de remover todos los obstáculos para lograr avances efectivos en la investigación, incluyendo exigir la información en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

3 normalistas han sido identificados por sus restos

“Este 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese lapso, dos administraciones, de orientaciones políticas diferentes concluyeron sin mostrar voluntad para dar resultados en la investigación de este crimen de Estado”, indicó.

Dijo que a casi un año de que inició el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las familias de los estudiantes siguen alzando la voz para alertar sobre la falta de resultados efectivos en las indagatorias que permitan saber dónde están los jóvenes, quién y por qué los desaparecieron.

“Estamos ante 11 años de impunidad en este caso emblemático de desaparición forzada, en el que además de la falta de justicia, no podemos dejar de observar que las familias de los normalistas desaparecidos sufren un importante desgaste emocional, desesperanza y poca confianza en las autoridades”, declaró Edith Olivares, directora ejecutiva de AI, sección mexicana.

Agregó: “Desde Amnistía Internacional reiteramos nuestro llamado al Estado mexicano para que, además de dar celeridad al aspecto legal, atienda las afectaciones a la salud de los padres y madres derivadas de estos largos años de lucha por verdad y justicia para sus hijos desaparecidos”.