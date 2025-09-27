Anuncia más presupuesto para pueblos originarios

Desde Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), pasará de 12 mil 500 millones de pesos (mdp), que fueron asignados este 2025, a 13 mil 500 mdp en 2026.

“Este año fueron 12 mil 500 millones y el próximo año son 13 mil 500 millones de pesos para el FAISPIAM —le decimos— que es el programa de infraestructura social, decidido por las propias comunidades indígenas”, informó.

Sheinbaum, llegó a la capital de Baja California como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio en su primer año de gobierno, y dijo que se abrirá un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se sumará a la que ya funciona en Tijuana.

864 mil personas en la entidad reciben un apoyo federal

La mandataria resumió que 864 mil 650 personas en la entidad reciben un apoyo directo a través del Banco del Bienestar; además, enumeró diversas obras, como la que conecta Ensenada con Tijuana, el viaducto elevado en Tijuana, el reasfaltado en la vía Traspeninsular y la planta desaladora de Playas de Rosarito.

En materia de salud, recordó que ya fue inaugurado el Hospital General de Tijuana en la Zona Este; se desarrolla la segunda etapa del Regional del IMSS en Ensenada; la ampliación y remodelación de otro del ISSSTE en ese municipio; la ampliación del Básico Comunitario en San Felipe; y sustitución de la Unidad Médica Familiar 12 del IMSS en Mexicali.

En su mensaje, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio la bienvenida a la mandataria con un reconocimiento especial: “La primera mujer en encabezar los destinos de nuestra nación, Claudia Sheinbaum, bienvenida a Baja California”.

La mandataria estatal afirmó que el trabajo coordinado con la Federación es determinante para que los recursos lleguen en tiempo y forma, en beneficio de las familias de Baja California. Enfatizó que la integración del IMSS Bienestar en el esquema estatal representa un paso fundamental para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud en la región, así como en materia educativa.